Хозяин «адской фермы». В Приморье обнаружили настоящий концлагерь для собак

В приморском городе Артеме живет пожилой мужчина, этнический кореец по прозвищу Мирон. Личность он известная среди местных, а адрес его дома на Солнечной улице хорошо знаком как зоозащитникам, так и любителям... собачатины.

«Если у вас пропала собака, она может находится у Мирона на адской ферме. Сам он не отрицает, что держит животных для забоя и разделки на мясо. Ничего плохого в этом не видит, как и множество других людей, которые отдают ему неугодных питомцев на "утилизацию". Местные маргиналы считают его работодателем: воруют собак и сдают ему их за деньги», - сообщает зоозащитница Катерина Велес из Артема.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759395" frameborder="0"></iframe> Пенсионера в Артеме называют живодером. Видео предоставлено veles_katerina_ribalova.! другой источник

Со всех районов города пьяницы и наркоманы за копеечку сдают Мирону как щенков, так и взрослых собак, как бездомных, так и домашних. Лишний раз своего любимца рядом с магазином в Артеме не привяжешь. Стоит ненадолго отойти – не факт, что, вернувшись, найдешь его на месте. А вот где, вполне возможно, четвероногий окажется через какое-то время, известно всем - на улице Солнечной у Мирона в сарае.

Волонтеры уже давно пытаются остановить «конвейер смерти»: регулярно приникают на «ферму» и отвязывают истощенных животных, отвозя их потом в ветеринарные клиники. Но на месте спасенных появляются новые псы. За несколько месяцев зоозащитники спасли от смерти около 20 собак, несмотря на то, что не могут с такой скоростью находить передержки всем бывшим узникам.

Позвоночник лежит у Мирона во дворе. Фото предоставлено veles_katerina_ribalova

На кадрах, снятых на «адской ферме», чувствуется дыхание смерти: собаки привязаны удавками, в сараях валяются трупы щенков, по территории разбросаны отрезанные конечности. Мясо «неизвестного» происхождения лежит в коробках прямо во дворе.

- Вы даже наполовину не понимаете, как там страшно. Все пронизано смертью: каждая травинка и крупица земли напитана кровью и ужасом. То, в каком виде он держит еще живых животных, ожидающих своей казни, не приснится вам даже в самом страшном кошмаре. Пробитые головы, разрезанные удавками горла, глаза полные отчаяния. Собаки все понимают, видят, чувствуют смерть и ждут ее. Стоят в темных сараях примотанные так, что не могут даже лечь, задыхаются от удавок, среди фекалий и луж крови, - делится Катерина Велес, много раз бывавшая во дворе у Мирона. - В сарае у него есть клетка, набитая трупами щенков и их матерей, видимо, когда-то их оставили без еды. То, как плачут собаки, как они тянут лапы к вам, умоляя о спасении, не передать. Десятки лет существует этот ад! Сотни домашних, породистых собак, кого-то нашли и успели забрать хозяева, но большинство все же стали мясом... Могу часами говорить. Нет сил. Помогите уже хоть кто-нибудь. Мы не бездействуем, но одним нам не справиться, мы не всесильны. Помогите нам остановить этот адский конвейер смерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759399" frameborder="0"></iframe> В сараях у Мирона лежат трупы. Видео предоставлено veles_katerina_ribalova.! другой источник

Подписать петицию можно по ссылке.

Преимущественно хозяин «адской фермы» специализируется на псах, но очевидцы видели у Мирона и полуживого жеребенка с отмороженными лапками, и какую-то свинью, разгуливающую в поисках еды, и кроликов. Все это тоже засняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759396" frameborder="0"></iframe> На Солнечную улицу регулярно свозят собак. Видео предоставлено veles_katerina_ribalova.! другой источник

ГДЕ ПОЛИЦИЯ?

Представители УМВД по Приморью говорят, что проводят доследственную проверку по факту сообщений в СМИ и соцсетях. На данный момент в отделе полициилежат как минимум два заявления, касающихся жестокого обращения с животными. Одно из них написала девушка-волонтер.

- Я думаю, что в интересах всех: администрации города, МВД и прокуратуры как-то взяться и решить этот вопрос. Доказать, что там есть состав преступления. Под давлением общественности, может, что-нибудь сдвинется, - делится Катерина.

Трупы собак разбросаны повсюду. Фото предоставлено veles_katerina_ribalova

СОБАКА КАК ШАПКА

В России существует статья "Жестокое обращение с животными", и она вполне живая. Однако адвокат Алексей Ананьев считает, что сложно доказать, что человек издевался над собакой, даже если его поймали с мясом в руках.

- Жестокое обращение предполагает какое-то издевательство над животными как таковое. У нас собаки являются имуществом по законодательству, как шапка, ручка или машина. Понятное дело, что к собакам у людей более трепетное отношение, но с точки зрения закона они все одинаковы, за исключением особо охраняемых. Единственная ответственность за жестокое обращение может быть только если собаку как-то истязают, доставляют мучения. Поэтому у нас нет ответственности за убийство. Если будут истязания, связанные с мучениями. Например, подвешивание мучительным способом, то там уголовная ответственность. О том, насколько жестокий был способ убийства, решает суд. У нас не прописано, какие способы являются жестокими, а какие нет. Все это на усмотрение суда. Но заявление является поводом для того, чтобы проверить и узнать - было ли преступление или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759397" frameborder="0"></iframe> Мужчина живет на улице Солнечной. Видео предоставлено Видео предоставлено veles_katerina_ribalova.! другой источник

Про самого Мирона известно, что ему 65 лет. Есть дочь. Редакции удалось найти ее номер телефона, однако разговаривать с журналистами она не пожелала.