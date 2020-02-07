Хочешь раздеться - плати за аренду. Власти Артема прокомментировали сообщение о платных шкафчиках в школе

Снова в центре внимания скандал в сфере образования. На этот раз известность пришла к школе №3 в Артеме.Только вот такой популярности никто из руководства учреждения не рад. А началось все, как всегда, с сообщения, которое опубликовали в соцсетях.

В тексте постав в паблике artem.news.plus говорится о том, что для детей младших классов не предусмотрена раздевалка, и малютки вынуждены таскать тяжелые рюкзаки и пакеты на второй этаж, чтобы уместить все в маленькие шкафы. Родители стали жаловаться. Якобы тогда директор придумал нехитрый план и предложил сделать в коридоре индивидуальные шкафчики. Только вот такое нововведение оказалось удовольствием дорогостоящим – 300 рублей в месяц с каждого ученика за аренду.

Как утверждает автор поста, такие удобства родителям не по карману. Завершается пламенная речь просьбой, адресованной властям обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Такие рекламные проспекты появились в школе и стали причиной скандала. Фото: artem.news.plus.

Примечательно, что комментаторы поста в большинстве своем опровергают информацию и говорят о том, что это просто «вброс».

- Ребенок учится в этой школе, во втором классе. Первый раз о таком слышу. Это самый натуральный фейк. Если бы решение принималось на уровне директора - предложили бы всем! А в этом случае, скорее всего, кто-то из родителей в классе - писаки обращения, внес предложение, а раздули, не дай боже, – говорит Елена.

В городской администрации смогли прояснить ситуацию.

- Индивидуальных шкафчиков у них, действительно, нет. С 5 по 11 классы предусмотрены раздевалки. В начальной школе в каждом классе есть шкафы-купе, в которых есть вешалки для верхней одежды, отдел для обуви и отдел для пакетов с физкультурной формой, - рассказал представитель городской администрации. – И вот в школу пришел индивидуальный предприниматель Полухин, предложил установить локеры, закрывающиеся шкафчики, и чтобы родители за них платили аренду. Попросил директора школы положить на подоконники его рекламные проспекты и донести предложение до родителей. Он с этим предложением и в другие школы края обращался, и в администрацию Артема приходил, рассказывал. А директор школы сообщила классным руководителям, чтобы те на ближайших родительских собраниях довели предложение до родителей. Хотя все понимают, что вряд ли кому-то из пап и мам предложение по аренде индивидуальных шкафчиков покажется дельным решением.

То есть никто не пытался навязать родителям платную услугу. Если вопрос об установке локеров в дальнейшем и будет рассмотрен на родительских собраниях, то решение будет приниматься непосредственно родителями. В администрации школы № 3 заверили, что не влияют на мнение родителей.