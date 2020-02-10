2020-02-10T04:19:10+03:00
Общество

Тотальная проверка: ГИБДД Владивостока устроила рейд по пьяным водителям

На дороги города вышли 17 нарядов, количество нарушителей оказалось пугающим [фото]
Милана СОКОЛ
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17 нарядов вышли на рейд во Владивостоке17 нарядов вышли на рейд во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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С пятницы по воскресенье на территории Приморского края прошли повсеместные рейды ГИБДД. Не остался без проверки и Владивосток, где для выявления пьяных водителей работали 17 нарядов. Корреспондент «Комсомолки» присоединился к профилактическим мероприятиям. Количество нарушителей, выявленных лишь за несколько часов, действительно впечатляет и заставляет задуматься.

Инспекторы проверили большинство участников движения Фото: Милана СОКОЛ

Инспекторы проверили большинство участников движенияФото: Милана СОКОЛ

Проверка автомобилистов во время вечернего рейда перед выходными Фото: Милана СОКОЛ

Проверка автомобилистов во время вечернего рейда перед выходнымиФото: Милана СОКОЛ

Рейд по выявлению пьяных начался в столице Приморья, в пятницу во второй половине дня. По мнению специалистов, именно в преддверии выходных, а также в субботу и воскресенье, многие автомобилисты забывают о соблюдении ПДД. При этом одной из главных причин нарушений становится алкоголь. Любителей выпить за рулем как раз, и отправился искать журналист вместе с полицией. Стоит оговориться сразу, таких водителей оказалось больше 20, и это лишь за несколько часов проверки в пятницу. 11 автомобилистов находились в состоянии явного алкогольного опьянения, которое было зафиксировано. Еще трое пьяных водителей попались на повторном нарушении. Их уже лишали прав, однако это не помешало автолюбителям отправиться покорять ночной город. Теперь автолюбителям грозит не только крупный денежный штраф, но и до 15 суток ареста. 7 человек с явными признаками алкогольного опьянения отказались от прохождения медосвидетельствования. Этим нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Проверка авто во время рейда Фото: Милана СОКОЛ

Проверка авто во время рейдаФото: Милана СОКОЛ

Тех,к кому возникли вопросы, приглашали в патрульное авто Фото: Милана СОКОЛ

Тех,к кому возникли вопросы, приглашали в патрульное автоФото: Милана СОКОЛ

– В среднем рейды проходят раз в две недели, а еще во время праздников. При этом мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, являются одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников ГИБДД города. Так, только в январе инспекторы остановили 131 автомобилиста, которые сели за руль в пьяном состоянии, – рассказала инспектор группы по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Владивостоку, капитан полиции Елена Смолкина.

Некоторых автомобилистов просили выйти из машин Фото: Милана СОКОЛ

Некоторых автомобилистов просили выйти из машинФото: Милана СОКОЛ

Массовая проверка водителей в районе Спортивной Фото: Милана СОКОЛ

Массовая проверка водителей в районе СпортивнойФото: Милана СОКОЛ

Во время подобных рейдов, большинство нарядов, задействованные для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения, ориентируются именно на выявление пьяных. Помимо этого проходят проверки для выявления нарушений среди пешеходов, соблюдение правил при перевозке пассажиров, речь идет не только о транспортировке детей, но и мерах безопасности в таксомотрных компаниях.

Не остались без внимания и водители такси Фото: Милана СОКОЛ

Не остались без внимания и водители таксиФото: Милана СОКОЛ

Инспектор, встречающий с улыбкой, вызывает позитив Фото: Милана СОКОЛ

Инспектор, встречающий с улыбкой, вызывает позитивФото: Милана СОКОЛ

По мнению специалиста, профилактические мероприятия очень важны, поэтому проводятся регулярно. Согласно статистике, любителей пьяной езды на дорогах города стало меньше. Так, в начале прошлого года выявлено 188 нетрезвых водителей, в этом году на 57 человек меньше. От медицинского освидетельствования в январе 2019 отказались 176 водителей, в 2020 – 96 автомобилистов.

ГИБДД Владивостока старается проводить рейды раз в две недели Фото: Милана СОКОЛ

ГИБДД Владивостока старается проводить рейды раз в две неделиФото: Милана СОКОЛ

Проверка багажника Фото: Милана СОКОЛ

Проверка багажникаФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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