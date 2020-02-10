«Бедолаги только деньги насобирали на крышу»: в Приморье полыхает строящийся дом

Сегодня, 10 февраля, около часу дня в Уссурийске произошло ЧП: загорелся двухэтажный недостроенный дом. Прямо сейчас одиннадцать спасателей борются с пламенем. Несмотря на все усилия, кровля здания уже значительно выгорела.

Пожар произошел по адресу: Хабаровская, 4. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасательной службы в 13.12. Специалисты оперативно прибыли на место (13.19), но, по словам очевидцев, кровлю к тому времени уже едва ли можно было спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759782" frameborder="0"></iframe> В Уссурийске горит дом. Источник видео: mark2_che.! другой источник

- Дом горел у меня на глазах, это я пожарным позвонила. Крышу за 2 минуты окутало огнем... Труды людей (владельцев - прим.ред.) очень жаль! Они дом бедолаги не первый год строят, только-только на крышу, видимо, деньги насобирали, - делится некая Катерина Литовченко комментариях под постом в инстаграме.

Как рассказали редакции «КП» представители пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, предварительная площадь пожара составляет порядка 95 квадратных метров. При тушении было задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет.