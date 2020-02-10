Из поликлиники в политику: нового министра здравоохранения назначили в Приморье

Новым министром здравоохранения региона стала уже бывший главный врач поликлиники номер шесть города Владивостока. Врач-терапевт по специальности Анастасия Худченко 21 год работает в медицинской сфере. На своем посту новому министру предстоит решить ряд вопросов, в числе которых модернизация первичного звена.

- Сейчас необходимо внести изменения в региональное законодательство, чтобы молодые специалисты могли оплачивать за счет средств, идущих на съем жилого помещения, ипотеку. Разработана государственная программа по модернизации первичного звена, в рамках которой на обозначенные цели заложено около 550 миллиардов рублей. Это деньги на закупку оборудования, ремонт поликлиник. Думаю, с учетом опыта Анастасии Геннадьевны, как главного врача, мы будем продолжать начатую работу по улучшению качества медицинского обслуживания населения, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Анастасия Худченко в «шестерке» внедряла проект «бережливая поликлиника», и, как передает пресс-служба правительства Приморского края, успешно. Также у поликлиники нет кредиторской задолженности.

СПРАВКА «КП»

Анастасия Геннадьевна Худченко родилась 18 сентября 1974 года во Владивостоке. В 1997 году будущий министр с отличием окончила Владивостокский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 1999 году – клиническую ординатуру по специальности врач-терапевт.

В 2013 году Анастасия Худченко получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». С отличием закончив Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России.

На руководящих постах Анастасия Худченко проработала 16 лет. С 2006 по 2014 год новый министр работала в ФГБУ Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России. Посты Анастасия Худченко занимала разные: трудилась заместителем руководителя по экспертизе временной нетрудоспособности, затем - заместителем руководителя по организации медицинской помощи, где курировала филиальную сеть учреждения в пяти регионах Дальнего Востока.

С 2014 по 2015 год Анастасия Худченко занимала пост главного врача КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница». С 2015 по 2020 год руководила «Владивостокская поликлиника № 6». Также в этот период Анастасия Худченко являлась главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Приморского края по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению.