Приморские дети не поедут в «Артек» из-за коронавируса

Детей из Приморья, как и других дальневосточников, не пустят на третью мартовскую смену в «Артек». Отдохнуть в лагере ребята смогут, но позже, в октябре-ноябре. Руководство детского центра, вероятно, боится, что среди приехавших издалека школьников могут оказаться больные коронавирусом. По крайней мере отказ они обосновывают тем, что хотят обеспечить благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В Министерство образования Приморья из «Артека» пришло письмо, сообщающее о переносе квоты.

- Квоты перенесли с третьей смены на двенадцатую в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавирусной инфекции, - гласил текст.

При этом сама квота не пострадала, наоборот, увеличилась на одного человека. Так, на третью смену должен был отправиться 21 ребенок (столько же должны были поехать и в двенадцатую смену). Но из-за переноса общая квота стала 43 человека.

Кстати, по информации в СМИ, представители «Артека» запретили на третью смену приезжать также детям из Амурской области и Хабаровского края. Остальным дальневосточным регионам квоты на тот период не выделялись.

Справочно. Бесплатные путевки в «Артек» выделяют школьнику (с 8 полных лет до 17 лет) за достижения в различных сферах: учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Получить место может каждый, но для этого нужно обойти других претендентов. На коммерческой основе тоже можно поехать - за 80 тысяч рублей. Лагерь считается одним из самых лучших в нашей стране, поэтому туда стремятся дети с разных городов и даже стран.