2020-02-10T12:56:14+03:00
Общество

Приморские дети не поедут в «Артек» из-за коронавируса

Путевки для дальневосточных школьников перенесли на конец года
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Смену для приморцев «Артеке» перенеслиСмену для приморцев «Артеке» перенеслиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Детей из Приморья, как и других дальневосточников, не пустят на третью мартовскую смену в «Артек». Отдохнуть в лагере ребята смогут, но позже, в октябре-ноябре. Руководство детского центра, вероятно, боится, что среди приехавших издалека школьников могут оказаться больные коронавирусом. По крайней мере отказ они обосновывают тем, что хотят обеспечить благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В Министерство образования Приморья из «Артека» пришло письмо, сообщающее о переносе квоты.

- Квоты перенесли с третьей смены на двенадцатую в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавирусной инфекции, - гласил текст.

При этом сама квота не пострадала, наоборот, увеличилась на одного человека. Так, на третью смену должен был отправиться 21 ребенок (столько же должны были поехать и в двенадцатую смену). Но из-за переноса общая квота стала 43 человека.

Кстати, по информации в СМИ, представители «Артека» запретили на третью смену приезжать также детям из Амурской области и Хабаровского края. Остальным дальневосточным регионам квоты на тот период не выделялись.

Справочно. Бесплатные путевки в «Артек» выделяют школьнику (с 8 полных лет до 17 лет) за достижения в различных сферах: учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Получить место может каждый, но для этого нужно обойти других претендентов. На коммерческой основе тоже можно поехать - за 80 тысяч рублей. Лагерь считается одним из самых лучших в нашей стране, поэтому туда стремятся дети с разных городов и даже стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки
Папа накажет: во Владивостоке пьяный сын взял у отца ключи от машины и натворил бед
Во Владивостоке полиция проводит проверку после смерти автомобилистки, которая упала с высоты
Полицейские проверили живодерню в Приморье и возбудили «уголовку»
Девять россиян вернулись на Родину из зараженного Китая через пункты пропуска в Приморье
С подозрением на коронавирус в Приморье находится 59 граждан Китая
Пробки отменяются: во Владивостоке построят 10 стоянок на 200 миллионов рублей
В Приморье наглый вор-форточник, обокравший пенсионерку, напал с топором на полицейских
Глаукома не приговор!
Пожар в Партизанском районе Приморья закончился трагедией
Первый весенний звоночек: после снега в Приморье ожидается аномальное тепло
Страшная смерть настигла автолюбительницу во Владивостоке при падении с высоты
Приморским морякам с судна «Антарес», находящегося в Пусане, уже несколько месяцев не платят зарплату
В больницах Приморья выявлены нарушения при сборе анамнеза, в том числе и на коронавирус
В Приморье показали, как готовится ко сну самая редкая в мире крупная кошка
Застолье в одном из поселков Приморья закончилось поножовщиной
Новые запрещающие знаки появятся в центре Владивостока
Облачно, местами небольшой снег: погода в Приморье на 9 февраля
Типичный февраль: очередная погодная аномалия обрушится на Приморье
Парень в приморском селе своровал провода и оставил без интернета десятки людей
Полиция проводит проверку после убийства амурского тигра в Приморье