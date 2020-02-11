2020-02-11T05:24:12+03:00
Происшествия

Вот такая рыбалка: человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье

Жуткую находку рыбаки сняли на видео, которым поделились в социальных сетях [видео, 18+]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Следователи проводят по данному факту проверкуСледователи проводят по данному факту проверкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Рыбалка на Раздольной реке (Надеждинский район) принесла немного другой улов, чем ожидали любители рыбного лова. 8 февраля на берегу они нашли человеческие останки. Следователи проводят проверку.

- Поехали на рыбалку на Суйфун. Как всегда рыбы нет, зато вон что нашли. Такое у нас тут безобразие. Ремень остался, какая-то кость берцовая осталась, череп небольшой, - говорит автор видео.

Человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье.Видео: dps_artem! другой источник

Мужчина выдвигает предположения относительно того кому могут принадлежать останки. Однако разбираться в этом будут следователи.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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