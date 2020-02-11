Вот такая рыбалка: человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье

Рыбалка на Раздольной реке (Надеждинский район) принесла немного другой улов, чем ожидали любители рыбного лова. 8 февраля на берегу они нашли человеческие останки. Следователи проводят проверку.

- Поехали на рыбалку на Суйфун. Как всегда рыбы нет, зато вон что нашли. Такое у нас тут безобразие. Ремень остался, какая-то кость берцовая осталась, череп небольшой, - говорит автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759968" frameborder="0"></iframe> Человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье.Видео: dps_artem! другой источник

Мужчина выдвигает предположения относительно того кому могут принадлежать останки. Однако разбираться в этом будут следователи.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.