Вот такая рыбалка: человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье
Рыбалка на Раздольной реке (Надеждинский район) принесла немного другой улов, чем ожидали любители рыбного лова. 8 февраля на берегу они нашли человеческие останки. Следователи проводят проверку.
- Поехали на рыбалку на Суйфун. Как всегда рыбы нет, зато вон что нашли. Такое у нас тут безобразие. Ремень остался, какая-то кость берцовая осталась, череп небольшой, - говорит автор видео.
Человеческие кости нашли на берегу реки в Приморье.Видео: dps_artem! другой источник
Мужчина выдвигает предположения относительно того кому могут принадлежать останки. Однако разбираться в этом будут следователи.
- По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
В ведомстве отметили, что назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU