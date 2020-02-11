2020-02-11T05:24:12+03:00
Масленица Владивосток

«Комсомольская правда» начинает новую акцию, посвященную Масленнице

Прими участие в акции "Масленица с «Комсомолкой»!" и выиграй ценные призы: блинницу, сковороду и книги нашего издательства!
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дорогие читатели, «Комсомольская правда» - «Владивосток» объявляет конкурс для всех любителей блинов!

Победители получат подарки: блинницу, сковороду и книги нашего издательства.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. С 10 по 24 февраля 2020 года пришлите свой фирменный рецепт блинчиков.

2. Отправьте его на электронную почту konkursvl@phkp.ru или принесите лично в редакцию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8 (5-й этаж).

3. Мы принимаем письма в редакции до 22 февраля включительно.

4. Призы победителям будут вручаться на праздновании Масленицы 1 марта в 12.00 в Центре отдыха «Комета» либо в редакции «Комсомольской правды» 2 марта 2020 года.

5. Имена победителей мы опубликуем 3 марта в еженедельном выпуске «Комсомолки».

- Участник, занявший первое призовое место получит блинницу, продуктовый набор и книгу рецептов «Мой первый блин».

- Участники, занявшие второе и третье призовые места получат сковороды для жарки блинов, продуктовые наборы и книги рецептов «Мой первый блин».

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки