«Комсомольская правда» начинает новую акцию, посвященную Масленнице

Дорогие читатели, «Комсомольская правда» - «Владивосток» объявляет конкурс для всех любителей блинов!

Победители получат подарки: блинницу, сковороду и книги нашего издательства.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. С 10 по 24 февраля 2020 года пришлите свой фирменный рецепт блинчиков.

2. Отправьте его на электронную почту konkursvl@phkp.ru или принесите лично в редакцию по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8 (5-й этаж).

3. Мы принимаем письма в редакции до 22 февраля включительно.

4. Призы победителям будут вручаться на праздновании Масленицы 1 марта в 12.00 в Центре отдыха «Комета» либо в редакции «Комсомольской правды» 2 марта 2020 года.

5. Имена победителей мы опубликуем 3 марта в еженедельном выпуске «Комсомолки».

- Участник, занявший первое призовое место получит блинницу, продуктовый набор и книгу рецептов «Мой первый блин».

- Участники, занявшие второе и третье призовые места получат сковороды для жарки блинов, продуктовые наборы и книги рецептов «Мой первый блин».

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.