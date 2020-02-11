Операция – найти салат: из-за дефицита овощей в Приморье животные зоопарка едва не остались без еды

Закрытие границы с Китаем стало причиной повышения стоимости ряда продуктов, ввозимых в Приморье из Поднебесной. Несмотря на то, что импорт овощей уже разрешен, прилавки не богаты на ассортимент, да и цены остались на прежнем неприлично высоком уровне.

Из-за вспышки коронавируса найти овощи в регионе по доступной цене практически невозможно. О сложностях с поисками продуктов питания для животных рассказали сотрудники зоопарка «Садгород». Они написали в своем аккаунте в инстаграме о том, что сейчас салат со 180 рублей подскочил до 500 за килограмм. На базе, как оказалось, его нет, а в день для животных нужно как минимум 2 килограмма.

- Разумеется, у нас нет другого выбора, мы штурмуем все магазины в поисках салата. В части магазинов его просто нет, в другой – он вот такая дорогой. Конечно, мы покупаем салат по любой цене, чтобы животные правильно питались, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алена, сотрудник зоопарка «Садгород». – Черепахи, игуаны и другие животные едят именно салат. Мы не можем себе позволить отказаться от него.

Многие пользователи сети откликнулись на пост и оставили в комментариях адреса магазинов, где есть дефицитный салат. Вместе с тем помочь вызвались и местные фермеры, которые также готовы поставлять овощи в зоопарк.

Кроме того, посетители зоопарка тоже могут оказать содействие. Если планируете прийти в «Садгород», возьмите с собой овощи – животные будут вам премного благодарны.