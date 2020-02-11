2020-02-11T05:27:09+03:00
Общество

Приморский «депутат Наливкин» спас россиян от коронавируса

Шуточный видеоролик набирает тысячи просмотров в сети и обещает стать вирусным
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Виталий Наливкин - фейковый депутат. Фото: vitaliy_nalivkenВиталий Наливкин - фейковый депутат. Фото: vitaliy_nalivken
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Фейковый «депутат Наливкин» из Уссурийска не смог обойти актуальную в народе тему коронавирусной инфекции. В своем новом видеоролике «чиновник» спас жителей Дальнего Востока от смертельного заболевания. Шуточную постановку, выложенную вчера, 11 февраля, в инстаграме, уже вознаградили тысячами просмотров.

«Виталий Наливкин предотвратил вспышку коронавируса!» - гласит подпись к видео. В самом начале закадровый голос объясняет происходящее: «В Уссурийске нашли больного смертельной инфекцией китайца, который недавно вернулся из Ухани». В следующем кадре уже «врач Роман Морозов» поясняет, что медики провели экспресс-тест, и он показал положительный результат. Иностранца хотели изолировать, но не успели – на место прибыл депутат Виталий Наливкин и распорядился перепроверить пациента.

- Не может быть, чтоб у него был коронавирус. Может, он вчера бухал, а сегодня ему плохо с похмелья, - объявил якобы председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин.

В итоге жителю КНР изменили диагноз, и Виталий Наливкин не допустил появления смертельной болезни на Дальнем Востоке.

«Виталий Наливкин предотвратил вспышку коронавируса!» - пишут авторы ролика. Источник: vitaliy_nalivken.! другой источник

Труд съемочной группы приморцы оценили. Пост собрал множество положительных комментариев.

- «Виталий - супергерой нашего времени», «Наливкин - наш кандидат!», «Дай Бог тебе здоровья, Наливкин».

Справочно. Виталий Наливкин является собирательным персонажем, идейным вдохновителем которого выступает Андрей Клочков. Для каждого видео пишется сценарий, а все миниатюры тщательно прорабатываются. За образом Витаялия Наливкина стоит целая команда авторов, актеров и бывших телевизионщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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