2020-02-11T05:49:44+03:00
Общество

Фасады культурного наследия

Владивосток ждет масштабное обновление облика исторических зданий.
Михаил СМАГИН
Поделиться:
В этом году упор будет сделан на ремонт исторических фасадов. Фото: Евгений КулешовВ этом году упор будет сделан на ремонт исторических фасадов. Фото: Евгений Кулешов
Изменить размер текста:

Мэр Владивостока Олег Гуменюк провел рабочее совещание, в ходе которого анонсировал масштабный ремонт фасадов исторических зданий в 2020 году. Ремонт ждет объекты культурного наследия на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Посьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньева, Океанском проспекте.

Финансироваться работы будут из федерального бюджета. Но для начала нужно провести подготовку.

- Впервые за много лет исторические здания будут приведены в порядок, это лицо города, - отметил Олег Гуменюк. - Проработайте окончательный список домов. И по каждому адресу должен быть подробный перечень предстоящих работ.

Фасады обновляются во Владивостоке ежегодно. В прошлом году удалось отремонтировать фасады 86 жилых многоэтажек. Их очистили от пыли, утеплили, покрасили, а по некоторым адресам установили вентилируемые фасады.

В этом году количество домов значительно меньше. Но, как отмечают специалисты, гораздо масштабнее будет фронт работ на исторических зданиях. Предварительно должны быть проведены соответствующие экспертизы, а заниматься таким ремонтом может ограниченное число компаний, имеющих лицензию на реставрацию исторических зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки