Фасады культурного наследия

Мэр Владивостока Олег Гуменюк провел рабочее совещание, в ходе которого анонсировал масштабный ремонт фасадов исторических зданий в 2020 году. Ремонт ждет объекты культурного наследия на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Посьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньева, Океанском проспекте.

Финансироваться работы будут из федерального бюджета. Но для начала нужно провести подготовку.

- Впервые за много лет исторические здания будут приведены в порядок, это лицо города, - отметил Олег Гуменюк. - Проработайте окончательный список домов. И по каждому адресу должен быть подробный перечень предстоящих работ.

Фасады обновляются во Владивостоке ежегодно. В прошлом году удалось отремонтировать фасады 86 жилых многоэтажек. Их очистили от пыли, утеплили, покрасили, а по некоторым адресам установили вентилируемые фасады.

В этом году количество домов значительно меньше. Но, как отмечают специалисты, гораздо масштабнее будет фронт работ на исторических зданиях. Предварительно должны быть проведены соответствующие экспертизы, а заниматься таким ремонтом может ограниченное число компаний, имеющих лицензию на реставрацию исторических зданий.