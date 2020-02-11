2020-02-11T08:13:47+03:00
Дом. Семья

Леопард с опухолью поедет на «Леолете» из Приморья в Москву на операцию

В прошлом году дальневосточную кошку сбил автомобиль, из-за чего у нее атрофировались мышцы и развилось новообразование
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Эльбрус полетит в Москву на операцию. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»Эльбрус полетит в Москву на операцию. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Изменить размер текста:

В прошлом году дальневосточного леопарда по кличке Эльбрус сбил автомобиль. Травмы оказались серьезными, и врачи давали неутешительные прогнозы: «Проживет не больше двух недель». Однако сами же ветеринары сделали невозможное – редчайшая кошка все-таки выжила. Правда, без последствий не обошлось: со временем молодой самец начал хромать, а на спине образовалась доброкачественная опухоль. Сегодня представители ФГБУ «Земля леопарда» объявили, что Эльбрус вновь пройдет лечение. 17 февраля его повезут из Владивостока в Москву на «Леолете».

После первого курса реабилитации Эльбруса возвращали в дикую природу. Навыков он к тому моменту не растерял и самостоятельно добывал себе пропитание: то оленя ловил, то кролика. Но старые травмы не давали о себе забыть. Специалисты видели, что спасенный хищник хромает на левую лапу - там была атрофия мышц. Но и это оказалось не все. Из-за травмы лопатки у кошки образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и больная лапа, могла существенно осложнить жизнь леопарда в дикой природе.

- Конечно, мы хотели бы, чтобы леопард Leo 131M вернулся в дикую природу, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Однако в настоящее время ограниченные возможности лазания по деревьям могут нести для него угрозу при жизни в дикой природе. Один раз он уже избежал гибели, и теперь мы должны быть уверены, что с ним все будет в порядке.

Кошку будут перевозить на «Леолете». Источник фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Кошку будут перевозить на «Леолете». Источник фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Москве дальневосточного леопарда прооперируют и удалят ему опухоль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Бульмастиф: что нужно знать о породе
Бульмастифы - таинственные ночные собаки, наводившие ужас на браконьеров в английских лесах, давно превратились в добрых и преданных компаньонов людей, не утеряв своих охранных качеств, твердости характера и самоотверженности при защите хозяина
Веймаранер: что известно о породе собак
Элегантные, стремительные и преданные веймаранеры обладают всеми качествами, чтобы стать верным другом или незаменимым помощником на охоте, оправдывая древнее прозвище "серебряный призрак", полученное за удивительную красоту шерсти и непревзойденные рабоч
Новости 24
Я сдам тебе дом у моря во Владивостоке: лже-арендодатель пытался разбогатеть на несуществующих квартирах
«А это еще что»: находка в почтовых ящиках удивила жителей Приморья
Были пьяны: вандалы, которые осквернили Вечный огонь в Уссурийске, выслушали приговор
«Достаточно активный циклон»: Кубай рассказал, когда на Приморье может обрушиться снегопад
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки