Леопард с опухолью поедет на «Леолете» из Приморья в Москву на операцию

В прошлом году дальневосточного леопарда по кличке Эльбрус сбил автомобиль. Травмы оказались серьезными, и врачи давали неутешительные прогнозы: «Проживет не больше двух недель». Однако сами же ветеринары сделали невозможное – редчайшая кошка все-таки выжила. Правда, без последствий не обошлось: со временем молодой самец начал хромать, а на спине образовалась доброкачественная опухоль. Сегодня представители ФГБУ «Земля леопарда» объявили, что Эльбрус вновь пройдет лечение. 17 февраля его повезут из Владивостока в Москву на «Леолете».

После первого курса реабилитации Эльбруса возвращали в дикую природу. Навыков он к тому моменту не растерял и самостоятельно добывал себе пропитание: то оленя ловил, то кролика. Но старые травмы не давали о себе забыть. Специалисты видели, что спасенный хищник хромает на левую лапу - там была атрофия мышц. Но и это оказалось не все. Из-за травмы лопатки у кошки образовалась доброкачественная опухоль на спине, которая, как и больная лапа, могла существенно осложнить жизнь леопарда в дикой природе.

- Конечно, мы хотели бы, чтобы леопард Leo 131M вернулся в дикую природу, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Однако в настоящее время ограниченные возможности лазания по деревьям могут нести для него угрозу при жизни в дикой природе. Один раз он уже избежал гибели, и теперь мы должны быть уверены, что с ним все будет в порядке.

Кошку будут перевозить на «Леолете». Источник фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Москве дальневосточного леопарда прооперируют и удалят ему опухоль.