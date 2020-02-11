«Пиццееды в восторге»: знаменитейшая мировая сеть фастфуда пришла во Владивосток

Международная сеть «Додо Пицца» 10 февраля открыла доставку во Владивостоке. Пока что территория, на которой можно сделать заказ, ограничена, но представители пиццерии обещают скорое открытие ресторана.

Доставка «Додо» работает сейчас только в районе Первой речки и Некрасовского путепровода с 10:00 утра до 23:00 вечера. Самовывоз тоже есть, но странный. Чтобы им воспользоваться, нужно оформить заказ на адрес ресторана: Некрасовская, 61А.

Доставка пока что ограничена. Карта: "Яндекс"

Вообще, доставку собирались запустить на день раньше. Для этого сотрудникам сети нужно было согласовать продукт – приготовить его и отправить в управляющую компанию фото и видео, но получить разрешение вовремя немного не успели, а поскольку подписчиков у пиццерии ВК уже сейчас свыше трех тысяч, то маневр не остался незамеченным. Многие приморцы были расстроены.

- Не грустите, ведь мы теперь обязаны устроить бомбическую акцию в день открытия ресторана и разыграть большую пиццу для вас, - успокоили жителей представители «Додо Пиццы».

Дату открытия временно держат в секрете.