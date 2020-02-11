Жительница Владивостока продала свое ДТП, теперь страховая требует с нее 400 тысяч рублей

В последнее время стало довольно популярно продавать свои ДТП, вернее уступать юристам право возмещения убытков от страховой компании. О похожем случае пойдет речь и в этом материале. Вот только вместо отсутствия заморочек с ссудами и укороченных сроков получения выплат, на которые обычно и рассчитывают автомобилисты, героиня истории оказалось в круговороте неприятных событий.

Виновник - владелец фирмы по оказанию правовых услуг, уважаемый человек, к тому же преподаватель в одном из крупных вузов Владивостока, да и в полиции его советовали. Теперь с автоледи требуют около 400 тысяч рублей, которые отсудил делец у страховой. Вот только на руки горожанка получила лишь 67000. Остальные унес с собой в неизвестном направлении тот самый юрист. «КП-Владивосток» провела собственное расследование и попыталась разобраться в случившемся.

Влипли

История началась еще весной 2018 года, а закончиться не может до сих пор. Тогда ничего не предвещало беды, Надежда Прантенко ехала по делам на своем авто. В районе проспекта 100-летия Владивостока в машину пенсионерки врезался другой автомобиль, и по инерции Subaru откинуло на транспортное средство, двигавшееся перед ней. Тrezia хорошенько помяли с двух сторон, однако обошлось без пострадавших. Как полагается, вызвали инспекторов ГИБДД, после чего отправились в ведомство для заполнения всех документов.

– Тогда со мной поехал муж. К слову, я была постоянно занята, поэтому супругу пришлось позже побегать везде из-за этого ДТП. Кто-то из инспекторов поделился с ним контактами юридической фирмы, посоветовав обратиться туда, чтобы быстрее получить выплаты,– вспоминает владелица пострадавшей машины.

С документами на руках супруги отправились в свою страховую компанию, однако там заверили, что они на гране банкротства и выплат придется ждать долго. Решено было напрямую урегулировать убытки через страховую виновника. Отстояв очередь и услышав, что ситуация с получением денег обстоит не лучше, вспомнили о заветной визитке с контактами юриста, а раз уж его советовали в полиции, то решено было довериться профессионалу. С этого все и началось.

Приехали в фирму, расположенную на Адмирала Фокина, заключили с директором компании договор цессии (переуступка прав требования долга) и подписали доверенность на представление интересов истца. После чего получили указания об открытии специального счета в банке, на который, собственно, и поступят деньги после всех судов. При этом снять сумму сможет сам владелец конторы, отсуженные средства и будут его наградой за работу. Надежда Прантенко уверяет, что на руки им выдали 67000 рублей. Посчитав, что этого с натяжкой, но хватит на ремонт искореженной машины, семья благополучно забыла о ДТП.

«Звоночек» из прошлого

Когда пенсионерка получила иск от страховой компании, с момента ДТП прошел уже год. Женщину обвиняли в необоснованном обогащении, требуя вернуть около 400 тысяч рублей, которые она и в глаза не видела. Ошарашенная автолюбительница первым делом обратилась к юристу, который представлял ее интересы в суде. Специалист пообещал разобраться, после чего попросту перестал выходить на связь. Разговоры с сотрудниками его фирмы тоже не принесли результата. Надежда Александровна обратилась в банк, согласно выписке, юрист с помощью доверенности снял 379500 рублей. Страховая компания посчитала сумму выплат крайне завышенной и успешно обжаловала решение суда первой инстанции. Женщина уверяет, что юрист воспользовался своим служебным положением, ввел ее в заблуждение и действовал в суде от ее имени, не опираясь на договор цессии, о котором изначально шла речь.

С 2019 года потерпевшая вынуждена обивать пороги инстанций, доказывая, что это не она аферистка. Пенсионерке пришлось нанять адвоката. Летом по его совету горожанка обратилась в полицию с просьбой найти ушлого дельца и привлечь его к ответственности. Заявление в полиции приняли, но до сих пор не было письменного ответа с результатами проверки.

– Я обратилась в отдел полиции № 1 на Махалина, 3а, после того, как переехала в Ленинский район. Но мои документы передали обратно в 4-ый отдел во Фрунзенский район, где я жила раньше. Общалась со следователем, говорят, ищут его, чтобы дал показания. Ну, прошло уже полгода, а дело не двигается с мертвой точки. Знаю, что на него подали уже больше 5 подобных заявлений, получается, я не одна пострадала, – поделилась Надежда.

Женщина боится, что дело спустят на тормозах, зная о влиятельности владельца юридической компании, с которым ей «посчастливилось» познакомиться. «Комсомолка» уже отправила официальный запрос в МВД Приморского края с просьбой взять ход дела под контроль.

Компания «Рога и копыта»

Журналист издания попытался связаться с учредителем фирмы, оказывающей юридические услуги сомнительного качества. Однако получить комментарии от генерального директора, в адрес которого поступили обвинения, не удалось.

– Я Вам по этому вопросу ничего пояснить не могу. Где глава компании - не знаю, номер тоже не подскажу. Он сам связывается, когда ему это необходимо, – заверила помощница Татьяна, которая, к слову, представляет его интересы по нотариальной доверенности.

«Комсомолке» также удалось выяснить, что юрист около 5 лет работал на неполной ставке ассистентом кафедры гражданского права одного из местных университетов. Однако в октябре 2019 года уволился по собственному желанию. По словам начальства, подобных жалоб на сотрудника раньше не поступало.

– Пытались урегулировать вопрос мирным путем. Ездили по адресу прописки, чтобы поговорить с этим юристом. Дверь нам не открыли, на сообщения он не реагирует, в офисе отвечают, что директор в командировке. Всеми процессуальными вопросами занимается его представитель. Сейчас написали заявление на пересмотр дела, при рассмотрении которого был скрыт договор переуступки права требования, – прокомментировал директор юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан, который будет представлять интересы пострадавшей женщины в суде.

«КП-Владивосток» следит за развитием событий и надеется, что компетентным органам удастся разобраться в этой запутанной истории.