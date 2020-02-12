2020-02-12T04:04:53+03:00
Происшествия

Какое горе: в Артеме горит двухэтажный дом и баня

Уже больше двух часов спасатели борются с бушующим пламенем [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Артеме горит двухэтажный частный дом. Скрин из видео: artem.news.plusВ Артеме горит двухэтажный частный дом. Скрин из видео: artem.news.plus
Изменить размер текста:

В Артеме на улице Одесской горит частный двухэтажный дом и рядом расположенная постройка - баня. В настоящий момент на месте работают 23 специалиста пожарно-спасательной службы. Тушение продолжается уже больше двух часов.

В социальных сетях выложили видеозапись с места ЧП. На кадрах виден огромный масштаб происшествия.

В Артеме горит двухэтажный дом и баня. Видео: artem.news.plus.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, предварительная площадь пожара составляет 280 квадратных метров. В дальнейшем эта цифра может измениться.

- Сигнал о возгорании впервые поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 8.25 утра 12 февраля. Первые расчеты прибыли на место спустя 4 минуты. Погибших и пострадавших в результате возгорания людей нет, - делятся в профильном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
И треснул мир напополам, вороний дозор пугает жителей Владивостока
Наивная простота: мошенники заработали на пожилой учительнице из Приморья почти 3 миллиона рублей
В Артеме школьников застукали за взрослым занятием в лифте
«Ран, Вася, ран»: на Эгершельде водитель Prius, протаранивший машины и шлагбаум, пустился в бега по морю
В Приморье продавца рыбы решили «лечить» от преступных наклонностей обязательными работами
Дождь и гололедица: капризы погоды на 12 февраля 2020 года во Владивостоке
Убийство в условиях неочевидности расследует приморский СК
Перестал выходить на связь с родными: светловолосый Денис без вести пропал в Приморье
«Спасибо» снегопаду за это: суд наказал мэра Артема
Я сдам тебе дом у моря во Владивостоке: лже-арендодатель пытался разбогатеть на несуществующих квартирах
«А это еще что»: находка в почтовых ящиках удивила жителей Приморья
Были пьяны: вандалы, которые осквернили Вечный огонь в Уссурийске, выслушали приговор
«Достаточно активный циклон»: Кубай рассказал, когда на Приморье может обрушиться снегопад
В Приморье наказали водителя, из-за которого 3-летний ребенок пострадал в ДТП
Раненого белоплечего орлана пытаются спасти в Приморье
Дрифт в центре Владивостока закончился поваленными столбами и разбитым Forester
Вооружен отверткой и складным ножом: в Уссурийске угонщик едва не разбогател почти на 2 миллиона рублей
Мужчина напал на сотрудницу ГУФСИН, защищая свою любовь во Владивостоке
В Приморье огородник застрелил соседа из-за «неправильного» ведения хозяйства и попытался скрыть следы
Погода во Владивостоке на 11 февраля 2020 года: ветер и +1 градус
Затор как состояние души: половина вечернего Владивостока стоит в пробках
Словила «хайп»: коронавирусный ролик сексуальной тиктокерши из Владивостока набрал 14 миллионов просмотров
Опасно для жизни: во Владивостоке может произойти разрушение льда
Гамма-излучение на вынос: во Владивостоке среди металлолома нашли радиоактивный «клад»
В Приморье более двух тысяч туристов из Китая проверили на коронавирус за прошедшие сутки