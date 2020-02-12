Какое горе: в Артеме горит двухэтажный дом и баня

В Артеме на улице Одесской горит частный двухэтажный дом и рядом расположенная постройка - баня. В настоящий момент на месте работают 23 специалиста пожарно-спасательной службы. Тушение продолжается уже больше двух часов.

В социальных сетях выложили видеозапись с места ЧП. На кадрах виден огромный масштаб происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760227" frameborder="0"></iframe> В Артеме горит двухэтажный дом и баня. Видео: artem.news.plus.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, предварительная площадь пожара составляет 280 квадратных метров. В дальнейшем эта цифра может измениться.

- Сигнал о возгорании впервые поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 8.25 утра 12 февраля. Первые расчеты прибыли на место спустя 4 минуты. Погибших и пострадавших в результате возгорания людей нет, - делятся в профильном ведомстве.