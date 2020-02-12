Из-за густого тумана два авиалайнера приземлились не во Владивостоке, а Хабаровске

В аэропорту Владивостока сообщили о том, что туман стал причиной перебоев в расписании нескольких авиарейсов. Два самолета были вынуждены приземлиться не в дальневосточной столице, а в Хабаровске – там находится запасной аэродром. Воздушные судна вылетели из Красноярска и Новосибирска, оба должны были совершить посадку во Владивостоке еще утром, но природное явление изменило намеченный план.

- Кроме того, задержаны два рейса из Южно-Сахалинска и Хабаровска также по причине метеоусловий, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктория, сотрудник пресс-службы аэропорта краевой столицы.

Самолет, который вылетел из Новосибирска, вскоре должен вылететь в пункт назначения. Воздушное судно, следовавшее из Красноярска, также сейчас находится в Хабаровске. Примерно в 4 часа дня оно должно совершить посадку в дальневосточной столице.

Пока нет информации о том, когда наладится расписание задержанных рейсов. Все зависит от тумана. В этом аспекте авиакомпании получают информацию от синоптиков, которые, к слову, предупреждали о том, что в город возвращается туман.