Буллинг во Владивостоке: девятилетнюю девочку избили из-за одежды

Девятилетнюю Арину из Владивостока (все имена детей изменены) 5 февраля избили сверстники. С побоями малышка поступила в больницу. Как рассказала бабушка Арины, от пережитого страха девочка стала дерганной: боится незнакомцев, по ночам просыпается в слезах. Ирина Михайловна не хочет оставлять буллинг внучки безнаказанным и обращается за помощью во все инстанции. Делом занялась полиция.

«ТРАВИЛИ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ»

Вот что пишет бабушка избитой Арины.

- Светлана, Ульяна, Виктор и Надя застали мою внучку возле школьной раздевалки на первом этаже. Ребята начали ее оскорблять, нецензурно ругаясь. Заставили стыдиться собственной одежды и испытать моральные страдания. Во время конфликта Ульяна также ударила Арину по лицу и попала в глаз. Внучка упала и ударилась головой о лавочку - на полу ее стали пинать. Избиение увидел охранник и вмешался, дал Арине покинуть помещение школы. Но по пути на нее снова напали Ульяна, Надя и Виктор, во второй раз их также спугнул охранник, - делится Ирина Михайловна, судя по официальному тону обращения, примерно такой же текст находится в отделе полиции.

Однако на охраннике история не закончилась. По словам бабушки, дети в тот же день снова напали на Арину. Возле автобусной остановки ее оскорбляли, пинали и, что особенно опасно, толкнули на лед замерзшей речки.

- Сейчас моя внучка находится на лечении в Тысячекоечной больнице. Не может спокойно без слез разговаривать с близкими, боится, когда к ней подходит незнакомый человек. У Арины снизилась самооценка, и постоянно появляется беспричинный страх. В больнице просыпается в слезах и постоянно вздрагивает.

При этом, по словам бабушки, Арина далеко не в первый раз была объектом для издевательств со стороны школьников. Они и раньше ее травили.

СЛОВО ЗАКОНА

На сообщение об избиении городская полиция отреагировала оперативно. В отделе корреспонденту «КП» уже подтвердили, что девочку действительно избили. Причина – личная неприязнь.

- Инспекторы ПДН провели с учащимися профилактические беседы. Подростки раскаялись в содеянном и извинились перед школьницей и ее бабушкой. Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В дополнение специалисты установят насколько сильно пострадала Арина, и по результатам проверки, возможно, назначат наказание. Всех детей, участвовавших в травле, поставят на профилактический учет.