2020-02-12T13:02:33+03:00
Происшествия

ФСБ задержала гражданина Украины, который пошутил про терракт в Приморье - источник

Парень проговорился знакомому, что хочет купить оружие и устроить диверсию в Арсеньеве
Сергей БАЛАНОВ
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ФСБ задержала в Приморье гражданина УкраиныФСБ задержала в Приморье гражданина УкраиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники ФСБ задержали в Приморье гражданина Украины, который в разговоре со знакомым проговорился, что хочет купить оружие и боеприпасы и устроить терракт в Арсеньеве. По информации источника "КП-Владивосток", информация про некий терракт не подтвердилась, с задержанным предстоит разбираться полицейским.

Как рассказал источник, хорошо знакомый с ситуацией, гражданин Украины приехал в Приморье на заработки, постоянного места жительства здесь не имеет. 8 февраля, оказавшись по невыясненным причинам в городе Арсеньев, где находится авиационный завод "Прогресс", украинец разговорился со своим знакомым и во время беседы обмолвился, что собирается купить оружие и боеприпасы, чтобы якобы устроить в этом городе теракт. Собеседник отнесся к его словам серьезно и после разговора сообщил в правоохранительные органы.

Данный гражданин покинул Арсеньев в неизвестном направлении, на его поиски ушло несколько дней. Задержали его в другом приморском городе - Большом Камне. Здесь находится другой военный завод - "Звезда". Однако оружия и каких-то запрещенных предметов при нем не было.

Как рассказал "КП" другой источник, информация о подготовке каких-либо диверсий не подтвердилась. Обвинений в подготовке преступления ему предъявлять не будут. Видимо, парень просто неудачно пошутил. Поскольку он находился на территории Приморья нелегально, то разбираться с ним, видимо, дальше будет полиция.

Редакция уже обратилась в полицию за подробностями, пока официальным ответом мы не располагаем.

В Управлении ФСБ по Приморскому краю данный инцидент не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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