Мэр Владивостока: «Мечтал быть билетером, влюбился в учительницу и познал дедовщину в армии»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк 13 февраля разоткровенничался с журналистами. Между серьезными темами: ВКАД, очистка дорог от снега, НТО - то и дело звучали личные вопросы. К одному из таких – «Кем вы мечтали быть в детстве?» - Олег Гуменюк подошел обстоятельно, рассказал не только о дошкольных годах, а о всем своем пути до кресла главы города.

«Хочу задать вам человеческий вопрос»: сказала одна из присутствующих на встрече журналисток, обращаясь к мэру. – Кем вы мечтали быть в детстве? Знали ли, что станете чиновником?

- Нет. Вы знаете, я ведь у вас всех могу спросить то же самое и услышать примерно один ответ. Я хотел стать билетером. Потому что, помните, когда в трамвай мы заходили с родителями, они всегда говорили: «Так быстренько надо билет купить». А у билетеров и сумки были такие, с цветными билетиками. Я всегда думал: «Ничего себе, вот это должность! Ездишь на трамвае, а все тебе: «Вот, билетик, пожалуйста».

Затем, как рассказал глава города, ему приглянулась профессия полицейского, тогда еще милиционера. А все из-за того, что у отца появился друг-правоохранитель.

- Он как-то на мотоцикле приехал, на государственном «Урале», а потом на жигулях. И я такой: «Вот это да, надо быть милиционером!».

Затем, к удивлению многих журналистов, Олег Гуменюк рассказал, что когда-то, будучи еще младшеклассником, хотел стать педагогом. Причина была романтичной, но рассказывать сразу о ней мэр не захотел, а то «Напишите неправильно». Но по итогу, если так можно выразиться, капитулировал.

- Я очень хотел стать педагогом, потому что, как и другие мальчишки, влюбился в свою учительницу.

Однако сразу после окончания школы Олег Гуменюк подался в Дальрыбвтуз, вот только отучиться там не получилось – забрали в армию.

- У меня военная кафедра должна была быть на втором курсе, но забрали меня в армию раньше. Тогда ребят там не хватало. Я прошёл настоящую дедовщину. И когда люди что-то рассказывают про нее, я говорю: «Вы не знаете, что это такое». Армия переломила мой взгляд на жизнь очень сильно. Воспитала дух и проверила на прочность.

Мэром Олег Гуменюк захотел стать после армии, тогда у него зародилась мечта.

- Почему мечтал? Как говорится: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Я, можно сказать, примерил на себя пиджак: «А что бы я сделал, если бы стал главой? Что изменил бы?». Мы всегда считаем, что наши руководители что-то неправильно делают: «Мол, я бы так не поступил». Я не говорю, что мечтал стать мэром Владивостока, я о том, что без мечты жить нельзя. Надо знать, что мы хотим и куда идем, а когда знаем, тогда и появляется мечта. Вот и случилось, как случилось. Я мечтал – получилось.

Себя, как руководителя, мэр оценивать не стал. Сказал что журналистам виднее.