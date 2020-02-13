«Денег на черный день у них нет»: вспышка коронавируса оставила без работы в Приморье две тысячи водителей

Последствия вспышки коронавируса в Китае оказались для Приморья серьезными. Люди, чья деятельность была связана с Поднебесной, остались без работы. Закрытие международных пассажирских перевозок было вынужденным решением, которое повлекло за собой череду колоссальных изменений. Больше всех, разумеется, пострадали водители большегрузов, которым сейчас нечем кормить свои семьи.

Представители приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства бьют тревогу. Они обратились в Правительство РФ, чтобы федеральные власти субсидировали выпадающие доходы.

- В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские перевозки, и это оставило без работы более двух тысяч водителей, - рассказал Юрий Пошивайло, председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства. - С 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда они смогут приступить к работе, не известно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет и в ближайшее время не будет.

Юрий Пошивайло отмечает, что автотранспортные предприятия сейчас терпят убытки. И речь тут не только о водителях. Список тех, кто оказался без работы, пополнился слесарями и инженерно-техническим персоналом. Все они сейчас вынужденно находятся в отпуске без сохранения заработной платы. В Федерации профсоюзов Приморского края обеспокоены тем, что у всех этих людей нет отложенных на черный день денег. Заработная плата у представителей этих профессий не так велика, чтобы иметь возможность копить. Поэтому даже месяц отпуска сказывается на бюджете семьи.

Например, «Приморавтотранс» до вспышки коронавируса купил большое количество автобусов за счет кредитов и лизинга. Однако из-за того, что границу закрыли, прекратилось и поступление доходов компании. Предприятие получит штрафы. Разумеется, это усугубит и без того плачевное финансовое положение.