«Пролежал 20-25 лет»: дайверы обнаружили у берегов Владивостока буксир

Приморские дайверы обследуют в бухте Новик затонувшее судно. По данным экспертов отделения РГО, оно могло пролежать в воде около 20-25 лет. За долгое время буксир превратился в искусственный риф и оброс живыми организмами.

Подводные исследователи обнаружили судно прошлым летом с помощью эхолота (навигационный прибор для определения глубины - прим.ред). Нашли что-то, напоминающее по очертаниям корабль, но из-за цветения воды изучить находку тогда не получилось.

- Мы переложили это все дело на зимний период, так как зимой цветение отсутствует, и видимость в холодное время намного лучше. Запланировали экспедицию, когда лед встанет, чтобы сделать майну, - рассказывает руководитель секции подводных исследований ПРО РГО Алексей Кондратюк. - В начале этого месяца мы добрались до точки, которую определил эхолот. На 15-метровой глубине действительно находилось судно. Мы его отмерили и потом уже с помощью архивов определили, что это рядовой буксир 05Т.

Фотоплан судна сделали с помощью нескольких десятков фотографий. Источник фото: Алексей Кондратюк

Дайверы ныряли к судну в течение трех недель, несмотря на то, что перенос оборудования – дело трудоемкое, а погружение в ледяную воду даже со снаряжением – рискованный процесс.

- По льду на машине нельзя проехать – запрещено законом. Поэтому мы приезжаем, грузим всю поклажу на специальные сани-волокуши и отвозим все до нашей точки. Порядка километра там расстояние. Такие погружения считаются технически сложными. Ведь у нас существует надголовная среда – толстый лед, который нельзя пробить, находясь в воде, даже подручными средствами это будет сделать очень тяжело. Поэтому на поверхности нас при помощи ходовой катушки страхуют.

Судно находится на глубине 15 метров в бухте Новик возле мыса Артиллерийский. Фото: Алексей Кондратюк

Следующую экспедицию исследователи РГО хотят провести с экологами. Взять пробы с теперь уже искусственного рифа для изучения.