Контракт на борьбу с бедностью: опыт Приморья расширят и на другие регионы

С 2019 года на основании программы социальных контрактов в России начался масштабный проект по борьбе с бедностью - глобальная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным. Участие в проекте принимают несколько пилотных регионов, среди которых и Приморский край. Благодаря этой мере поддержке в регионе удалось повысить благосостояние 38,1 тысячи приморцев.

Что такое социальный контакт?

Это мера поддержки нуждающихся семей, смысл которой не просто «поддержать на плаву», а помочь гражданам улучшить свое благосостояние. Рассчитывать на эту меру помощи со стороны государства могут только те, кто готов работать ради своего будущего и будущего своей семьи.

При заключении социального контракта гражданин обязуется потратить выделенные деньги на открытие или расширение своего дела, развитие хозяйства, профессиональное обучение. Социальный контракт семьи заключают с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

О необходимости расширять практику социального контракта президент России Владимир Путин говорит в своем Послании Федеральному собранию уже второй год подряд.

«Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи», - отметил в своем Послании Федеральному собранию 2020 года глава страны Владимир Путин.

С 2019 года программа социальных контрактов начала использоваться как часть проекта по анализу причин бедности в восьми пилотных регионах, среди которых есть и Приморье. В 2020 году эти субъекты получат субсидии из федерального бюджета для выплат малоимущим и помощи им в улучшении своего финансового положения. Как отметил президент страны, в дальнейшем опыт пилотных регионов нужно расширить на всю страну.

«Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем результативности работы будет не количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности», - подчеркнул Владимир Путин.

Приморские контракты

Программа соцконтрактов действует в регионе уже 5 лет. Только в 2019 году на выплаты по этой мере поддержке из бюджета региона власти направили почти 7 миллионов рублей. Как отмечают специалисты министерства труда и социальной политики Приморья, приморцы стали активнее обращаться за выплатой.

- Численность получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 46 %, – уточняют специалисты.

В приоритете у жителей края - расходование средства на ведение личного подсобного хозяйства. Его выбрали 126 получателей выплаты. Средства, предоставленные по соцконтракту, семьи направляют на материалы для строительства теплиц, сараев, погребов и на приобретение сельскохозяйственной техники. Всего в Приморье в 2019 году социальные контакты заключили 228 человек (это чуть меньше, чем за предыдущие 4 года действия программы - 249 семей).

Кстати, всего для помощи приморцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в крае действует 76 мер. Их количество было увеличено в 2019 году - ранее получить поддержку можно было только по 57 программам.

Ближайшие перспективы

В 2020 году из бюджета края на заключение соцконтактов будет выделено более 175 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам получиться вывести за черту бедности 1300 приморских семей.

Всего в крае на начало 2020 года мерами социальной поддержки пользуются порядка 168,1 тысячи жителей. Помочь выйти из статуса "бедность" удалось 22,6% граждан, это 38,1 тысячи человек.

Как отмечают в министерстве труда и социальной политики края, в 2020 году существенно расширены направления госпомощи и увеличены размеры материальной поддержки.

- Это касается профподготовки и дополнительного профобразования, содействия в поиске работы, организации предпринимательской деятельности, - отметили специалисты.

С 2020 года полученные от государства средства можно направить на преодоление трудной жизненной ситуации. Например, планируется поддержать семьи, если проблемы связаны с сохранением здоровья или необходимо содействие по устройству детей в дошкольные и образовательные учреждения.

- Считаем, что этот вид социальной поддержки может быть интересен многим ресурсным семьям, по разным причинам оказавшимся в бедственном положении и находящимся на социальном сопровождении, - отмечает профильный министр края Светлана Красицкая.

Кроме того, деньги по соцконтакту можно направить на поиск работы и трудоустройство, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Также можно открыть свое дело, приобрести сельскохозяйственных животных и содержать их в дальнейшем и так далее.

Екатерина Легостаева, мать шестерых детей

Заключить социальный контракт мы с мужем планируем в марте 2020 года. Несмотря на то, что мы уже шесть лет живем в Приморье, о такой мере узнали только недавно. Несмотря на то, что нашему младшему сыну еще не исполнилось трех лет, я уже вышла на работу заведующей клубом нашего поселения на полставки. Муж официально не работает, помогая фермерам нашего села. Так что, объективно, денег не хватает. Сейчас мы взяли земли по программе "дальневосточный гектар" и намерены на деньги, полученные по соцконтракту, приобрести баранов, культиватор и мотокосу. То есть, заняться фермерством. Как нам объяснили в соцзащите Партизанска, мы можем получить на это порядка 50 тысяч рублей.