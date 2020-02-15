Стало известно, когда по Владивостоку ударит снежный циклон

Синоптики уточнили, когда во Владивостоке стоит ждать ухудшения погоды. По прогнозам, уже днем в воскресенье, 16 февраля, в дальневосточной столице начнется сильный снег, который продлится до понедельника, 17 февраля.

Так, по данным портала "Примпогода", днем в воскресенье, 16 февраля, а также ночью и днем в понедельник, 17 февраля, на юге Приморья ожидается сильный снег с количеством осадков от 6 до 16 миллиметров за 12 часов и менее. На дорогах гололедица, снежный накат. Резкое ухудшение погоды будет сопровождаться похолоданием и метелью при ветре от 18 до 23 м/с, во Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах ветер будет достигать порывами до 27 м/с.

В связи тревожным прогнозом все службы жизнеобеспечения находятся в состоянии повышенной готовности. Наготове дорожная техника, которая после первых признаков ухудшения погоды выйдет на улицы города.

Жителей и гостей города просят быть внимательными и аккуратными на время непогоды. Пешеходам следует выбирать удобную обувь, которая не скользит. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги на летней резине.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.