2020-02-15T08:24:36+03:00
Общество

Последнего китайского студента ДВФУ выписали из карантина

Через карантинную зону прошло 12 человек. Ни у кого из них не обнаружено симптомов коронавируса
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке выписали всех студентов ДВФУ из Китая, которые находились на карантине из-за коронавируса. Ни у кого из них не было обнаружено симптомов смертельного заболевания.

После прохождения обязательного 14-дневного карантина все 12 китайских студентов ДВФУ, вернувшихся в Россию после вспышки коронавируса, выписаны. На протяжении всего карантина за ними наблюдали медики, готовые в случае необходимости оказать медицискую помощь. Впрочем, на время карантина ни у кого из студентов не было выявлено симптомов смертельного заболевания.

Пока граница на замке, необходимости в особом медицинском режиме нет. Тем не менее, в ДФВУ ждут около 800 студентов из Китая, которые при первой возможности вернутся на территорию кампуса и продолжат обучение. Не исключено, что руководство вуза снова организует карантинный режим для вновь прибывших граждан Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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