2020-02-16T06:39:35+03:00
Происшествия

Подаренный Собяниным Владивостоку трамвай загорелся после замыкания

Вагон быстро потушили, салон не пострадал [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мэрия Москвы подарила Владивостоку десять списанных трамваевМэрия Москвы подарила Владивостоку десять списанных трамваевФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Один из десяти подаренных Владивостоку мэрией Москвы б/у трамваев загорелся поздно вечером в субботу, 15 февраля, во время тестовых испытаний на маршруте Сахалинская - Минный городок. Причиной возгорания стало короткое замыкание на крыше вагона. В это время трамвай был на линии без пассажиров.

Возгорание быстро потушили, салон вагона не задет. Помощь пожарных не понадобилась.

В ближайшие дни вагон выйдет на линию. Мэрия Владивостока планирует выпустить на маршруты пять московских трамваев до конца февраля.

Уточняется, что трамвай, на котором произошло замыкание, 2005 года выпуска. Вместимость - 120 пассажиров.

Трамвай загорелся во Владивостоке на линии. Источник: video.vl.

Трамваи модели 71-619 К действительно достались Владивостоку безвозмездно. Пришлось только оплатить доставку. Местные специалисты утверждают, что вагоны находятся в хорошем техническом состоянии, прошли капитальный ремонт на заводе-изготовителе. А по словам мэра Олега Гуменюка, их пришлось местами только подкрасить.

В мэрии сообщили, что с приходом московских трамваев старые владивостокские будут постепенно выводить из эксплуатации, уже поданы документы по списанию восьми старых вагонов. В ОАО «Электрический транспорт» хотят превратить часть из них в музей.

А тем временем власти Москвы уже пообещали подарить Владивостоку восемь троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С леопардом на борту: в Москву из Владивостока вылетел Боинг с хромым хищником
Зарплаты в конвертах. Во Владивостоке пройдут рейды по выявлению неформально занятых
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли из-за метели
Погода в Приморье на 16 февраля: метель, местами гололед
В Приморье квартирного вора, укравшего телевизор, нашли по горячим следам
Эвакуация продолжается: оставшихся граждан России вывезут из Китая через Пограничный
Первая ласточка: в Приморье доставили большую партию овощей из Китая
Японская авиакомпания Japan Airlines начинает прямые перелеты по маршруту Токио-Владивосток
Синоптики рассказали, какое опасное явление начнется в крае в воскресенье, 16 февраля
Я из администрации, переведите деньги: во Владивостоке орудует хитрый телефонный мошенник
На судоверфи «Звезда» началось строительство пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс»
Затишье перед бурей: погода во Владивостоке и Приморье на 15 февраля
Приморец унизил человека в инстаграме и поплатился за это в суде
Зови родных: во Владивостоке найдут «Семью года»
У владивостокца могут забрать Nissan Teana
17 лет «строгача» за 3 кг наркотиков и несовершеннолетнего: приморцам вынесли жесткий приговор
Не хотел платить штрафы: приморца, нарушившего ПДД, арестовали на пять суток
Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке
Владивостокские пожарные вытащили из отрезанной дымом квартиры женщину с ребенком
Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину
«Здоровая конкуренция»: УФАС о ценах на овощи в Приморье
"Детки будут ликвидированы": полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах
Мигрант с поддельными правами во Владивостоке чуть не угробил беременную и еще двух пассажиров
Женщина из Приморья обманула администрацию муниципалитета на 7 миллионов рублей
Владивостокцы станут меньше разговаривать с туристами: транспортные маршруты переводят на английский язык