Подаренный Собяниным Владивостоку трамвай загорелся после замыкания

Один из десяти подаренных Владивостоку мэрией Москвы б/у трамваев загорелся поздно вечером в субботу, 15 февраля, во время тестовых испытаний на маршруте Сахалинская - Минный городок. Причиной возгорания стало короткое замыкание на крыше вагона. В это время трамвай был на линии без пассажиров.

Возгорание быстро потушили, салон вагона не задет. Помощь пожарных не понадобилась.

В ближайшие дни вагон выйдет на линию. Мэрия Владивостока планирует выпустить на маршруты пять московских трамваев до конца февраля.

Уточняется, что трамвай, на котором произошло замыкание, 2005 года выпуска. Вместимость - 120 пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761073" frameborder="0"></iframe> Трамвай загорелся во Владивостоке на линии. Источник: video.vl.

Трамваи модели 71-619 К действительно достались Владивостоку безвозмездно. Пришлось только оплатить доставку. Местные специалисты утверждают, что вагоны находятся в хорошем техническом состоянии, прошли капитальный ремонт на заводе-изготовителе. А по словам мэра Олега Гуменюка, их пришлось местами только подкрасить.

В мэрии сообщили, что с приходом московских трамваев старые владивостокские будут постепенно выводить из эксплуатации, уже поданы документы по списанию восьми старых вагонов. В ОАО «Электрический транспорт» хотят превратить часть из них в музей.

А тем временем власти Москвы уже пообещали подарить Владивостоку восемь троллейбусов.