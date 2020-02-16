Стало известно, когда закончится снегопад во Владивостоке

Снегопад будет засыпать Владивосток еще сутки, примерно до 13:00 понедельника, 17 февраля, предполагают синоптики. Для города это означает, что утром в понедельник на дорогах будет коллапс, а снегоуборочная техника не сможет как следует почистить дороги.

Поэтому автолюбителей просят не выезжать без лишней необходимости в город утром в понедельник, не парковать машины вдоль дорог. Что в начале рабочей недели будет сделать трудно.

Снегоуборочная техника будет работать в круглосуточном режиме. Ведь несмотря на сугробы и заметенные улицы худшее еще впереди. Синоптики утверждают, что с 19:00 воскресенья до 3:00 понедельника нас ждет сильный снег, до 9 мм осадков. Окончательно снег прекратится только в обед понедельника. И все время снегопад будет сопровождаться сильным ветром.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.