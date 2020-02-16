Видео: еще один амурский тигренок погиб в Приморье под колесами автобуса

Вечером 15 февраля в Красноармейском районе Приморья под колеса рейсового автобуса попал амурский тигр. Как сообщают очевидцы, хищник некоторое время оставался лежать на середине дороги, не в силах встать. Однако потом все же убежал в лес, где его и обнаружили специалисты охотнадзора мервым.

- Это был тигренок в возрасте 4-5 месцев. Он неожиданно выбежал перед автобусом на дорогу, шансов избежать столкновения у водителя не было. После столкновения тигренок сам ушел с дороги, но к сожалению травмы были достаточно значительные. Его нашли мертвым, - пояснил «КП» директор АНО «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На место прибыли сотрудники охотнадзора и Центра «Амурский тигр». Сейчас они пытаются понять, что толкнуло такого маленького тигренка путешествовать самостоятельно, где его мама и были ли у него братья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761080" frameborder="0"></iframe> На севере Приморья сбили тигра, животное погибло.

- В таком возрасте у тигренка должна быть мама тигрица. Надеемся, что она жива, здорова и с ней все нормально. Но если с самкой какая-то беда, надо установить, что случилось и были ли еще тигрята, - отметил Сергей Арамилев.

Столкновение тигренка с автобусом произошло около 20:00 рядом с селом Гоголевка.

Тигренку было 3-4 года. Фото: Центра "Амурский тигр"

К сожалению, гибель краснокнижных амурских тигров, чья популяция оценивается в 500-600 особей, неестественной смертью – н редкостью. Так, в настоящий момент расследуется смерть тигра в Михайловском районе Приморья. 25 января 2020 года егеря обнаружили в 3 км от села Отрадное явные следы незаконной охоты: кровь на снегу и следы волочения крупного животного к дороге. Браконьеров ищут.

А в начале февраля труп тигренка нашли в Хабаровском крае. Тело животного заметил на обочине лесной дороги водитель лесовоза. Проверяется версия столкновения с автомобилем, однако наиболее вероятной причиной смерти специалисты посчитали болезнь или истощение.