«Экзотика круглый год». Девушка из Владивостока живет в квартире с ящерицами и змеями

У Юлии Леоновой из Владивостока круглый год экзотическая жизнь: девушка держит у себя дома три змеи и около двадцати ящериц. Животные не смертельно ядовитые, но могут неслабо укусить руку или ногу. Корреспондент «КП» наведалась к молодой террариумистке в гости и узнала, почему для некоторых рептилии милее кошек.

Однажды отец Юлии с братом отправились по грибы, а вернувшись, случайно занесли в дом небольшую ящерку, обитающую в приморских лесах. Десятиклассница Юлия тогда впервые увидела этих животных, восхитилась и неожиданно для себя решила: «Когда-нибудь заведу такого же!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761108" frameborder="0"></iframe> Ушастый бананоед ест сверчка.Анастасия ДОРОЖНЯК

Первый аквариум появился у Юлии в 2014 году. К тому времени она успела отучиться на эколога, но выбрала другую профессию – рекламщик. Активная жизнь, вечные разъезды. Дома Юлия практически не бывала. А поскольку жила одна, то не могла себе позволить завести кота или собаку. Их просто некому было бы кормить и выгуливать.

Но однажды Юлия навестила родителей, у которых был аквариум с рыбками.

- Поглядела я в него и залипла. Мозг блаженно отдыхал, и никаких медитаций не нужно. Поэтому решила поселить их и у себя в квартире. Мне, как рекламщику с сумасшедшим ритмом жизни, было очень удивительно, что что-то может отключить мой внутренний диалог.

«ЛЕОНОВА, ТЫ НОРМАЛЬНАЯ?»

Сначала Юля посадила рыбок в маленький аквариум, затем в аквариум побольше. Через месяца полтора девушка поняла, что вполне себе может ухаживать за живыми существами. Так что решила играть по-крупному – взять ящериц.

- Позвонила знакомому, у которого были яполуры (вид ящериц - прим.ред.), говорю: «Ну расскажи, что да как». Он мне все поведал, видео показал. Обратного пути уже не было, - шутит девушка. - Поехала покупать террариум. Димка мне привез нескольких ящериц и корм. Я давай по городу бегать - лампы покупать, термоковрики, витамины, кальций. Можно было, конечно, обойтись контейнером, но полумер я не люблю. Хотела быть уверенной, что с животными будет все в порядке.

Юля занимается террариумистикой с 2014 годаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Радостью тут же решила поделиться со своим другом, рассказала, что взяла двух ящериц.

- Рассказываю я ему, а он: «Леонова, ты что с ума сошла?!» Приехал в гости. Посмотрел, значит, и выдает: «Слушай, хорошие, а ну-ка сфоткай меня с ними».

Геккон Кюля или еще его называют Индо-малайский лопастехвостый геккон

ПРОСНУЛСЯ АППЕТИТ

После маленьких яполуров Юля решила взять себе «зверя» побольше – бородатую агаму. (лат. Pogona vitticeps) Она, по словам девушки, была уже интересней: ее можно было кормить не только насекомыми, но и овощами, и фруктами. Дальше - больше.

- Зашла я как-то в магазин за сверчками (ими питаются ящерицы – прим.ред.). И там я увидела его – пятнистого эублефара (вид ящериц). Он так посмотрел на меня своими космическими глазами, - вздыхает террариумистка.

Пятнистый эублефар с морфой Lemon Frost. Фото из личного архива Юлии Леоновой

Забрать эублефара с собой Юля тогда не смогла. На питание трех животных (особенно на корм для бородатой агамы) она тратила уже больше, чем на свою еду. Однако дело было вовсе не в деньгах, зарабатывала девушка прилично, просто, как говорит: «Пыталась себя тормозить».

- Спать не могла неделю, ворочалась, хотела забрать эублефара к себе. И в конечном итоге сдалась - купила.

Первый купленный Юлей пятнистый эублефарФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

С этого животного и пошла вся жара. Почти сразу Юля привезла из-за границы еще три ящерицы - домового геккона, гекконя Кюля и Калота Кровососа.

- Купила террариумы для всех, рассадила. Сидят они в идеальном жилье, и я такая: «Кажется моему самцу эублефара надо самку, а то ему живется очень грустно». Да, я понимала, что гекконы вполне могут жить одни, это не кошки и собачки, но все равно решила привезти подругу для него. А через месяц где-то узнала, что одна женщина распродает эублефаров. Я решила съездить к ней в гости «просто посмотреть». Короче, взяла еще одну ящерицу-девочку, - делится Юля.

А потом и сезон начался. У одной из самок появилось восемь малышей.

– Просто представь, ты продаешь восемь ящериц, и у тебя появляется восемь людей, которые тоже в теме. Начинаешь следить за своими-чужими животными, что-то советовать: «Здесь можно кальций взять, здесь коврики, кормить нужно так».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761111" frameborder="0"></iframe> Реснитчатый бананоед ест фруктовое пюре. Бананы он, кстати, не особо любит.Анастасия ДОРОЖНЯК

А дальше, как шутит Юля, все было просто как во тьме. Перед Новым годом она накупила новых животных на 70 тысяч рублей.

Ушастому бананоеду 5 месяцев, вскоре (после полугода) можно будет понять: мальчик он или девочкаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Агаму она, кстати, спустя год все-таки отдала.

МОЛНИЕНОСНОЕ НАПАДЕНИЕ

Вместе с Юлей мы рассматриваем гекконов в ее квартире. Среди них есть и агрессивный самец Токи. В брачный период этот вид гекконов издает крик «Токей-токей», оттуда и название.

Юля захотела показать этого «демона» поближе. Вытащила Токи из террариума и дала мне погладить его пузико. На мои действия Токи отреагировал тут же - вцепился в руку Юли. Сначала было даже не понятно, что произошло - настолько быстрой была атака. Геккон прокусив руку, был отправлен обратно в террариум.

Из-за сильной хватки Токи называют «питбулями»Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Укус выглядел внушительно. Несмотря на маленькие, как у камбалы, зубки, хватка у Токи сильная. Вцепившись челюстями, он может еще долгое время удерживать свой вес. Токи даже называют «питбулями».

Токи прибыл к Юле уже взрослым, поэтому приручить его, как и его самку, не удалось. Но даже таких диких ящериц девушка всей душой любит.

- Кто-то спрашивает: «Зачем тебе их так много? Ну не могу я это объяснить. Быть может, у меня синдром бабушки-кошатницы, но у нас, террариумистов, у всех так».

Чем больше у эублефара хвост - тем лучше за ним ухаживает террариумистФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ДАЛА СЕБЯ УКУСИТЬ

Кушают гекконы фруктовое пюре и насекомых. И все бы ничего, если бы у Юли не было аллергии на хитин. Пару раз даже доходило до того, что девушка начинала задыхаться. Сейчас живых сверчков террариумистка не держит, покупает сразу замороженных. Реакция на них тоже есть, но не такая серьезная. Прекращать из-за аллергии разводить гекконов Юля однозначно не планирует.

Стоимость ящерицы зависит от так называемой «морфы». Есть животные с природным окрасом, а есть искусственно выведенные. Последние стоят дороже. При этом форма тела ящериц, как правило, сохраняется, заводчики гонятся именно за цветом. У Юли, к примеру, один из бананоедов стоит 9 тысяч рублей, в то время как в Америке стоимость выведенных ящериц может достигать двух тысяч долларов.

Эублефаров можно кормить раз в 5 днейФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

У Юлии дома есть также три змеи, пока что маленьких свиноносых ужа. Условно их можно считать ядовитыми.

- Ядовитые железы у них есть, но в зубах нет канальчика, который проводит яд. Правда, у всех людей различная аллергическая реакция на их слюну. У кого-то сумасшедшими волдырями кожа может покрываться. Я со своими специально пробовала: намазала палец лягушкой, чтобы пах едой, и дала себя укусить. Почесалось минут десять и прошло. Так что в целом реакция есть, но не критичная.

- Не страшно было так проверять?

- Страшно, конечно, но у меня были таблетки. И я собиралась, если что вдруг, сделать звонок другу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761110" frameborder="0"></iframe> Свиноносый уж улыбается.Анастасия ДОРОЖНЯК

Змей Юля кормит новорожденными мышками. Разводит их сама, процесс, конечно, для нее неприятный.

- В первое время было очень жалко мышей. Все еще не могу голышей живыми скармливать, поэтому с полузакрытыми глазами кладу их в морозилку, а после размороженными отдаю.

Уж съедает мышку. Фото из личного арива Юлии Леоновой

Юля состоит в обществе террариумистов Приморья. Среди них есть и те, кто держит у себя дома далеко не милых рептилий. Один парень из Владивостока, к примеру, живет с ядовитыми змеями – крайтами, гадюками.

- Твои друзья не боятся, что их однажды укусит их любимец?

- Нет, не боятся. Более того, все они знают, что когда-нибудь умрут от укуса змеи.

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