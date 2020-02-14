2020-02-14T05:04:29+03:00
Происшествия

Сильное землетрясение на Курилах: магнитуда сейсмособытия составила 6,4

Подземные толчки ощутили жители трех островов Курильской гряды
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Землетрясение произошло вечером 13 февраляЗемлетрясение произошло вечером 13 февраляФото: Иван МАКЕЕВ
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Рядом с островом Итуруп в 103 километрах от районного центра - города Курильска - произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 6,4, глубина – 158 километров. Подземные толчки ощутили жители пяти населенных пунктах на разных островах.

Землетрясение произошло вечером 13 февраля. Подземные толчки почувствовали жители города Крильска, сел Рейдово (Итуруп), Крабозаводское (Шикотан), Малокурильское (Шикотан) и поселка городского типа Южно-Курильск (Кунашир). Ощущаемость сейсмособытия составила три-четыре балла.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия не поступало, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели и местные власти выясняют, получили ли здания повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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