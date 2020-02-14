Сильное землетрясение на Курилах: магнитуда сейсмособытия составила 6,4
Рядом с островом Итуруп в 103 километрах от районного центра - города Курильска - произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 6,4, глубина – 158 километров. Подземные толчки ощутили жители пяти населенных пунктах на разных островах.
Землетрясение произошло вечером 13 февраля. Подземные толчки почувствовали жители города Крильска, сел Рейдово (Итуруп), Крабозаводское (Шикотан), Малокурильское (Шикотан) и поселка городского типа Южно-Курильск (Кунашир). Ощущаемость сейсмособытия составила три-четыре балла.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия не поступало, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели и местные власти выясняют, получили ли здания повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU