"Снежный накат и метель": на Приморье обрушится мощный циклон

Зима победит неожиданное потепление в Приморье: скоро на край обрушатся снежный накат и метели. Над акваторией Японского моря вскоре будет смешаться активный циклон, из-за которого 16-17 февраля значительно ухудшится погода, сообщает краевое правительство. Жителям рекомендуют отменить все поездки, дело серьезное: службы жизнеобеспечения уже приведены в режим повышенной готовности.

По информации Примгидромета, на большей территории региона выпадут твердые осадки от 5 до 20 миллиметров. Сильный снегопад захватит южную половину края.

- На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Местами в континентальной части края и на побережье – метель при ветре от 18 до 23 метров в секунду, в Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах порывами до 27 метров в секунду, – уточнили в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья.

Спасатели рекомендую также автомобилистам быть острожными на дорогах и не мешать снегоуборочной технике выполнять работу. Напомним. в экстренных случаях нужно набирать 112.