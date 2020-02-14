2020-02-14T05:35:56+03:00
Общество

Коронавирусные предрассудки: китайские преподаватели ДВФУ стали жертвами студенческой травли

Студенты срывают занятия у преподавателей из Китая
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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За все время наблюдений за «пациентами» коронавируса обнаружено не былоЗа все время наблюдений за «пациентами» коронавируса обнаружено не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Преподаватели ДВФУ из Китая столкнулись с травлей на почве коронавируса. Студенты по какой-то причине оскорбляют педагогов, называя инфицированными, и срывают занятия. С призывом прекратить травлю выступил ответственный за недопущение коронавируса в ДВФУ Олег Пак.

Преподаватели и студенты, которые в течение последнего месяца приехали из Китая, были помещены на карантин в изолированное здание на Малом Аяксе. За все время наблюдений за «пациентами», ни коронавируса, ни каких-либо других инфекционных заболеваний у них не обнаружено.

- За весь период наблюдения китайских граждан в нашем карантинном корпусе не было выявлено не только коронавирусной инфекции, но и обычного насморка у наблюдающихся. Поэтому будьте спокойны, и не оскорбляйте преподавателей, которые приехали учить вас, - написал на своей страничке Олег Пак, руководитель штаба по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Он отметил, что последний пациент карантинного блока будет выписан в субботу, 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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