2020-02-14T12:36:39+03:00
Общество

Чем занять ребенка, пока во Владивостоке карантин? Подборка полезных сервисов о Приморье и не только

«Комсомольская правда» совместно с экспертами выбрала интересные приложения и сервисы для самостоятельного развития и интерактивного обучения
Алексей САМУСЬКОВ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Приморье, по данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен более чем на 7,5%. В 671 классе по всему краю введен Карантин, а 24 школы в Приморье и вовсе оказались полностью закрыты из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ. Не обошел карантин стороной и дошкольные учреждения. В 390 группах также введен карантин – дети сидят по домам и не посещают занятия.

Пока дети не ходят в школу и детский сад, самое время заняться их самообразованием, открыть для себя и своего ребенка новые увлечения и узнать мир и родной край еще ближе. Именно с этой целью «Комсомольская правда» совместно с экспертами выбрала лучшие сервисы и приложения, которые помогут провести свободное время с пользой.

Виртуальные экскурсии по Приморью

Фото: tour.primorsky.ru

Фото: tour.primorsky.ru

В Приморье уже давно существует специальный портал для туристов, где можно виртуально побродить по самым интересным местам Приморья, послушать аудиогид о местных достопримечательностях. А туристический путеводитель поможет любителям путешествий выбрать новый маршрут. Благодаря этому сервису можно открыть для себя совершенно иное Приморье: такое красивое, манящее и загадочное...

Электронная библиотека им. Горького

Здесь собрано более двух тысяч оцифрованных книг. Примечательно, что для посетителей сайта доступна не только литература по исследованию и изучению родного Приморья, но также и электронные копии ценных изданий фондов библиотеки, а также творчество писателей и поэтов Приморского края. Ресурс абсолютно бесплатный.

МТС Библиотека

Настоящая сокровищница историй на любой вкус. Здесь собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Новинки, бестселлеры, классика, журналы и учебные пособия. Малышам можно почитать на ночь, а детям постарше - предложить интересные истории, которыми вы сами увлекались в детстве. А ещё вынужденное пребывание дома - не повод отставать от школьной программы по литературе. Все необходимые произведения найдутся в приложении.

Приложение izi.travel – аудиогид по городам и музеям

Фото: izi.travel

Фото: izi.travel

При помощи этого приложения можно изучать историю Владивостока прямо на улице, проходя мимо того или иного здания. Гид сам подскажет вам, что это за строение, какую историческую ценность оно имеет и расскажет занимательные истории, связанные с его созданием. Всего во Владивостоке сейчас доступно для самостоятельного изучения 93 объекта. Кстати, интересными фактами можно делиться с друзьями, а закрепить знания можно благодаря встроенным в приложение викторинам.

Поколение М

При помощи этого сайта вы сможете направить энергию ребёнка в мирное русло и поможете ему раскрыть свой творческий потенциал. Ваш ребёнок хорошо рисует, танцует, поёт? На сайте «Поколения М» он сможет посмотреть мастер-классы от звёзд и профессионалов, а также принять участие в одном из конкурсов со своей работой: записать песню, снять видео, придумать дизайн костюмов, сконструировать робота… Участие ничего не стоит, при этом есть возможность улучшить свои навыки и выиграть отличные призы. Самое интересное, что каждое действие на сайте проекта превращается в реальные деньги, которые потом идут на помощь тяжело больным детям.

Виртуальные путешествия вокруг света

Фото: airpano.ru

Фото: airpano.ru

Благодаря возможностям этого сайта можно побывать во всех уголках мира, почувствовав себя в эпицентре событий. Благодаря технологиям съемки в формате 360 градусов, можно крутить камерой, словно своей собственной головой, изучая пространство вокруг вас. При помощи этого сервиса можно не только смотреть фото, но и видео. Красоты подводного мира, удивительный вид на горный хребет с высоты птичьего полета, заманчивая архитектура мегаполисов – все это и многое другое можно найти здесь.

МТС ТВ

Что больше всего любят делать дети? Правильно, смотреть мультики. А в приложении «МТС ТВ» их просто не счесть. Есть даже отдельная детская подписка - ничего искать не нужно. От «Золотой коллекции Союзмультфильма», что выжмет ностальгическую слезу у родителей, до самых свежих мультсериалов современности. А ещё множество детских и семейных фильмов для совместного просмотра. Если у ваших детей разные вкусы, держите лайфхак: приложение под вашей учётной записью можно одновременно открыть на паре устройств и поставить там разные фильмы. Все заняты, все довольны.

Онлайн-занятия для детей от 3 до 10 лет

Фото: razumeykin.ru

Фото: razumeykin.ru

Специально для дошкольников и их родителей разработан сервис, помогающий подготовиться к школе. Пока в детском саду карантин, самое время заняться самообразованием на дому! При помощи этого сайта в удобной игровой форме можно натренировать память, логику, выучить буквы и цифры, научиться считать и писать, а также получить начальные знания по школьной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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