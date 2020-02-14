Туристы на катере распугивают нерп на Токаревской кошке во Владивостоке

Жительница Владивостока Лилия Кондрашова опубликовала пост на своей странице на Facebook о том, как катер с туристами распугивает пестрых нерп на Токаревской кошке. Она говорит о том, что в последнее время наблюдать за орланами и морскими котиками на маяке стало массовым мероприятием, но мало кто понимает, что это приносит огромный вред млекопитающим. Лилия пересказала историю мамы волонтера музея «Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН - ИБМ», которая стала свидетелем неприятного инцидента.

Девушка была возмущена таким дерзким вторжением в лежбище пестрых нерп и попросила о помощи пользователей сети разобраться в случившемся.

- Очень близко к животным подъехал катер на воздушной подушке с группой туристов. Животные были испуганы и ушли под воду. После какого-то периода они попытались выбраться на лед, но катер был недалеко с незаглушенным мотором, ларгам снова пришлось скрыться. Катер пришел со стороны Золотого рога, - пишет Лилия Кондрашова.

На снимке тот самый катер, который пугает котиков. Фото: Facebook Kondrashova Liliya.

Обеспокоенная девушка стала искать информацию о таких турах и о правилах, регулирующих наблюдение туристами за морскими котиками.

Вместе с тем, мы решили обратиться к специалисту, чтобы узнать, чем чреват такой набег туристов для животных. Оказалось, что исход может быть необратимым.

- Ларга, как и любой другой вид тюленей, не может жить без выхода из воды. В противном случае, не выход на сушу приведет к серьезным изменениям, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дмитрий Лисицын, эколог. - У них как раз сейчас идет период деторождения, а потомство они дают не в воде, а на поверхности. Да, к тому же, они очень пугливые и избегают людей. Это связано с тем, что рыбаки их истребляют, поэтому лежбище пестрых нерп – редкое явление.

По словам специалиста, лучше всего не вмешиваться, чтобы не стать причиной изменений их естественного поведения.