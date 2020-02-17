Пациент - наш главный работодатель: Олег Пак о проекте "Клиника года 2020" и о качестве современной медицины в Приморье

"Комсомолськая правда" запускает конкурс "Клиника года 2020", главная цель которого - рассказывать жителям Приморского края о качестве оказываемых услуг, их преимуществах и отличиях от зарубежных, делая тем самым сферу медицины Приморья доступнее для всего населения края. Наш гость - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, проректор ДВФУ по медицинским вопросам Олег Игоревич Пак - как никто другой знает все о том, в каком направлении движется развитие медицины в крае.

В эфире радио "Комсомольская правда" Олег Игоревич рассказал о задачах на новой должности, о том, как удалось организовать карантин в кампусе ДВФУ и о том, почему медицинские услуги в Приморье с каждым годом становятся качественнее и доступнее для населения.

- Произошли изменения в вашей работе. Что входит в ваши обязанности проректора ДВФУ по медицинским вопросам?

- Если раньше в должности главного врача я курировал только медицинский центр, то сейчас в мои должностные обязанности входит и кураторство школы и еще школы биомедицины ДВФУ. Самая главная задача, поставленная ректором, это интеграция двух структур университета в одно целое. Иными словами, если раньше я отвечал только за медицинский сервис, то сейчас отвечаю и за образование, и за науку в медицинском кластере.

- Еще когда открывали медицинский центр ДВФУ, было много скептических высказываний о том, что этот центр нам не нужен, что и так достаточно в крае медцентров. Но сейчас есть медцентр ДВФУ и множество других учреждений. Ситуация изменилась в корне. Почему это произошло?

- Сам медцентр ДВФУ был построен для того, чтобы люди перестали уезжать за границу. Я надеюсь, что мы уменьшили этот поток медицинского туризма в страны АТР. Еще одна цель создания этого центра – увеличение возможности оказания высокотехнологической помощи. Мы заточены под высокотехнологическую хирургию. 9 пациентов из 10 оперируются. 89,9% процентов – это именно хирургическая активность.

- С сегодняшнего дня «Комсомольская правда» запускает конкурс «Клиника года 2020». На протяжении вот уже трех лет существования этого конкурса в Приморье мы рассказываем нашим читателям и слушателям о том, что медицина в крае находится в развитии, а получать качественные услуги можно не выезжая за пределы приморского края.

- Примерно 95% всех технологий можно получить в Приморье. У нас не развита трансплантация, ядерная медицина, сложные операции онкологического профиля. Но медицина развивается, и основной вектор губернатора Приморья Олега Кожемяко как раз направлен на социальную поддержку. А проект «клиника года» как раз помогает рассказывать о доступной медицине в крае, делая ее более доступной.

- Кстати, многие медицинские учреждения начали заниматься внешним и внутренним маркетингом. Проводятся дополнительные курсы по общению с клиентами, по улучшению внутреннего климата внутри коллектива. С чем это связано?

- Наверное, это связано с тем, что наш главный работодатель, это пациент. Если нет пациентов, то не будет и дохода. Когда мы начинали, мне было тяжело убедить людей, что перед входом в палату нужно постучать, что нужно улыбаться пациентам, не хамить и не грубить. Но со временем стало проще и понятнее, а атмосфера стала гораздо благополучнее. Впрочем, и со стороны пациентов стало меньше жалоб, а это говорит о качестве обслуживания.

- Есть боязнь, что в Россию может проникнуть коронавирус. Какие меры в Приморье применяются для защиты от смертельной заразы?

- Еще до перекрытия границы мы 28 января провели штаб и приняли решения о переселении более 460 человек из двух общежитий для организации карантина, и уже 29 января мы начали принимать в эту особую зону китайских студентов и преподавателей. Мы ожидаем к марту возвращение более 800 студентов из Китая. Если вдруг у нас на территории кампуса будет более пяти зараженных, мы выпишем всех пациентов из медцентра ДВФУ и развернем на его базе инфекционный стационар на 400 коек. Задача руководителя страны была поставлена четко. В случае заражения, вирус ни в коем случае не должен покинуть остров.