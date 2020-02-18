Многодетному члену секты рериховцев и двум его сыновьям грозит пожизненное за зверское убийство соседей

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Село Анисимовка. Население меньше 1000 человек. Едва ли не каждый здесь знает друг друга в лицо. Кто-то - родственник, кто-то – друг, одноклассник и сосед. Любая новость доходит с одного конца деревни до другой за считанные секунды. А когда местные узнали о том, что в лесу в машине нашли сгоревшую супружескую пару, обомлели. «Убили Гоноховых-Кулиничей». Амбициозные и небедные Наталья и Евгений - пожилая семейная пара, которая переехала в Анисимовку не так давно. Но кто мог в деревне так жестоко с ними расправиться? Ответ следователей оказался шокирующим.

К большому удивлению, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 59-летнего Александра Гордеева – примерного семьянина, отца семерых детей и эколога - вместе с двумя его сыновьями – Святославом и Радимиром. Глава семьи относит себя к одному из самых известных религиозных движений России – к «рериховцам». Это последователи учения Николая Рериха, которое основано на духовном развитии человека и укреплении развития духовных основ человечества.

Тихая размеренная жизнь превратилась для Гордеевых в настоящий ад. Юлия Гордеева в одночасье лишилась супруга и двух сыновей, а оставшиеся пять детей – отца и братьев. Женщина уже несколько лет пытается доказать суду и следствию, что за решеткой сидят абсолютно невиновные люди, которые попали в ловушку. Эту ловушку, по мнению Юлии, устроили сами Гоноховы – Кулиничи, которые, возможно, живы, а уголовное дело – лишь часть четко продуманного плана.

«ДОМИНИРУЙ, ВЛАСТВУЙ, УНИЖАЙ» ОТ НОВОСЕЛОВ

Наталья Гонохова переехала вместе со своим гражданским мужем Евгением Кулиничем в село Анисимовка из Владивостока в 2012 году. Они купили два соседних участка и стали строить дом. Говорят, что тогда у Натальи в городе был свой бизнес, основанный на индустрии красоты. Местные думали, что пожилая пара поменяла мегаполис на жизнь в деревне ради спокойствия и чистого воздуха. Но вот только общий язык найти деревенские с новоселам так и не смогли. Переехавшая пара сразу стала жить по своим правилам и приучать к ним остальных.

- Сначала они решили забрать себе дорогу общего пользования. Перегородили ее шлагбаумом и завели сторожевых собак. Вообще, что хотели то и делали. Просто приехали два человека агрессивно настроенных, и им нужна была земля, - рассказывает корреспонденту «КП» Юлия Гордеева. - В первом разговоре с нами Наталья и Евгений сразу сказали, что, мол, вот те земли мы возьмем. Я была в недоумении, показалось, что они шутят. Мы живем рядом, поэтому они хотели еще и нашу землю, чтобы далеко не идти. Они даже как-то предлагали, чтобы мы продали землю и уехали. Но я тогда, во-первых, была в положении, во-вторых, мы тогда только что дом построили, сад посадили.

Александр Гордеев - отец семерых детей и последователь учений Рериха.Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Юлии, узнав, что уезжать из села Гордеевы не собирались, Гоноховы-Кулиничи решили просто затравить соседей. Сначала они обрызгали грязью младших детей Гордеевых, проезжая на машине. Потом те самые собаки подросли и стали кидаться на школьников.

В один из таких дней Александр Гордеев вышел на улицу с вилами, чтобы распугать собак. Наталья Гонохова стала свидетелем всего этого и не растерялась - сняла происходящее на камеру мобильного телефона. Затем начались анонимные письма в полицию, прокуратуру и органы опеки.

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ

С тех пор сотрудники разных ведомств побывали в доме Гордеевых. Семья не сомневается, что анонимки приходили именно от новоселов, потому что с остальными соседями никогда никаких проблем не было. Результаты многочисленных проверок оказывались одинаковыми: повода для того, чтобы забрать детей из семьи, нет.

- Полицейским сказали, что наши дети «ходят грязными, голодают, побираются, воруют у соседок корм для собак, родители над ними издеваются. Проверьте!» - рассказывает Юлия. – Когда разбирательства ничего не дали, Гонохова рвала и метала.

Открытый конфликт длился около четырех лет. Гоноховы-Кулиничи и Гордеевы никак не могли примириться. О соседских войнах знали все селяне и участковый, только вот сотрудник ведомства также не смог предотвратить трагедию. По словам Юлии, не просто не смог, а не хотел.

ОДНА МАШИНА, ДВА СОЖЖЕННЫХ ТЕЛА

В конце декабря 2016 года Наталья Гонохова и ее супруг Евгений Кулинич без вести пропали. Поиски исчезнувших начались оперативно и длились недолго – 20 числа пожилую пару нашли сожженной в их же машине. Подозрения сразу пали на Александра Гордеева и двух его сыновей Радимира и Святослава. По словам Юлии, все произошло после доноса родственника одного из убитых, у которого богатый послужной список судимостей. Следствие доверилось показаниям мужчины, который был приговорен к 14 годам лишения свободы за бандитизм, убийство и сексуальное насилие.

- Следствие велось с явными нарушениями. Дома и машины осматривались в присутствии заинтересованной понятой – родственницей одного из погибших. Телефон Гоноховой ушел с места преступления, - говорит Юлия. - В день, когда в полицию поступило сообщение об их пропаже, родственник с судимостью уже был во Владивостоке. Там и отловили сигнал пропавшего телефона. Еще полгода сигналы фиксировались, но искать телефон не стали.

Несмотря на претензии Юлии, вскоре всем трем Гордеевым предъявили обвинения по статье «Убийство двух и более лиц по предварительному сговору». За совершение тяжкого преступления мужской части семьи Гордеевых грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, Гордеевы 20 декабря поехали в безлюдное место недалеко от дома Гоноховых-Кулиничей, заранее вооружившись топором и монтировкой. Оперативники полагают, что мужчины все спланировали и выехали на местность с одной целью – убить. Увидев джип вражеских соседей, они набросились на иномарку и стали бить по стеклам. Евгений вышел из машины, чтобы разобраться, но получил удар по голове топором. Наталья же не стала выходить из джипа, вместо этого развернулась и надавила на газ, чтобы скрыться от Гордеевых. Но спастись ей так и не удалось. Внедорожник застрял на болоте.

- Обвиняемые жестоко расправились с потерпевшей, нанеся множественные удары руками, ногами и топором по ее голове. После совершения убийства пары, обвиняемые вывезли транспортное средство вместе с телами в безлюдное место, где совершили поджог, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - В результате чего был причинен ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Согласно данным ведомства, были проведены 10 судебных экспертиз. Все Гордеевы вменяемы и не страдают каким-либо психическим расстройством. И вот уже больше года они сидят в СИЗО и ждут приговора.

Вместе с тем, Юлия Гордеева уверена, что ни ее супруг, ни сыновья не имеют никакого отношения к исчезновению и убийству Гоноховых-Кулиничей.

- 22 числа ночью заявляется полиция, а мы спим. Открывается дверь, залетают люди и шарят по дому. Они сказали, что Саша сам знает, что случилось. Утром его увезли, а потом взяли Радимира и Святослава. Следователи взяли топор и штаны и сказали: вот, улики. В отделе полиции они дали признательные показания, только вот они, конечно, разнятся. Якобы мои ребята увезли Гоноховых и Кулиничей, подпалили машину и убили, - говорит Юлия. - После того, как начался суд, присяжным принесли мешок с костями и говорят – вот они.

Когда-то Гордеевы гордились своей большой и дружной семье, но счастливая жизнь осталась лишь на фотографии.Фото: Предоставлено героем публикации

По мнению супруги обвиняемого Александра, это очень странно. Могли ли тела в машине сгореть до такого состояния? По ее словам, в этом сомневается и эксперт, который был на первом заседании суда.

ГОЛОС ДЕРЕВНИ

Разумеется, жена всегда будет защищать и отстаивать права своего супруга, поэтому «Комсомолка» связалась с другими жителями деревни, чтобы выяснить, кто, по их мнению, мог быть причастен к убийству семейной пары.

- Я уверен, что Гордеевы не имеют никакого отношения к убийству Гоноховых-Кулиничей. Думаю, что настоящие виновники живут во Владивостоке и остались на свободе. Я лично знаком с Александром Гордеевым с тех пор, как он вместе с семьей переехал в село. Могу охарактеризовать его только с положительной стороны, как и всю его семью, - рассказывает корреспонденту «КП» Станислав Верхолат, житель села Анисимовка. - Я знаю, что они относят себя к рериховцам. Мы часто говорили о голодании и лунных сутках. Гоноховы переехали позже и сразу стали вести себя таким образом. Началось все с собак, но потом их влияние и связи давали им возможность оставаться безнаказанными и чувствовать себя хозяевами села. Наталья ведь сразу сказала, что хочет забрать себе все эти земли. Гордеевы также получали от нее такие угрозы.

Однако есть и те, кто не считает погибших - ужасными соседями, а, напротив, даже очень порядочными и вежливыми людьми.

- Я не могу ничего плохого сказать про Гоноховых. Они были соседями моих родителей, очень им помогали. У них, также как и у меня с ними, складывались нормальные соседские отношения. Я точно знаю, что конфликт с этой дорогой по правде был просто раздут, - говорит Ирина Жилкина, учитель. - Наталья купила два участка, которые были разделены общей дорогой. Я точно знаю, что она оформляла документы, чтобы объединить участки и проложить тропинку в обход. Но там обход несколько метров. Там просто оказались люди глубоко принципиальные и не смогли пойти на уступки.

Ирина не стала высказывать свое мнение на счет того, кто мог убить пару, но до сих пор с трудом верит, что это вообще произошло.

ДЕЛА ПРИСЯЖНЫЕ

Сейчас резонансное уголовное дело вторично рассматривают в краевом суде присяжные заседатели. Первый состав присяжных, по словам Юлии, был на стороне Гордеевых, и уже готов был оправдать мужчин. Однако в день приговора в суд не явился один из присяжных, поэтому всех пришлось распустить. Появилась необходимость искать новых присяжных.

Теперь весь процесс начинается заново. Свидетели по второму кругу дадут показания, стороны защиты и обвинения будут заново приводить доводы. А тем временем Александр Гордеев и два его сына уже три года находятся в СИЗО.

На чьей стороне окажется второй состав присяжных заседателей - пока неизвестно.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

Справка «КП»

Рериховское движение - религиозное течение, последователи которого исповедуют Агни-Йогу, или Живую Этику, - религиозно-философское учение супругов Николая и Елены Рерихов. В основе учения лежит представление о духовной эволюции, благодаря которой сознание, пройдя многочисленные воплощения, претерпевает положительные изменения, тянется к Свету, очищается и расширяется.

В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» заявляется о несовместимости «Живой Этики» с христианством.