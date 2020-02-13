Сберечь и украсить

Каким должен стать Матросский сквер, решат сами жители Владивостока. Согласно распоряжению мэра Олега Гуменююка, к благоустройству должны приступить в самое ближайшее время. Но сначала специалисты соберут все пожелания и предложения горожан.

Концепцией благоустройства территории, расположенной между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая Матросский сквер, по заказу Фонда ДОМ.РФ занималась несколько лет назад КБ «Стрелка». Та самая «Стрелка», которая разработала модель парка «Зарядья» в Москве. Во Владивостоке архитекторы предложили максимально сохранить зеленые насаждения и высадить новые, отремонтировать пешеходные дорожки, установить лавочки, а главное - демонтировать забор, чтобы связать сквер с набережной Цесаревича и раскрыть панорамный вид на акваторию бухты Золотой Рог.

Но сегодня жители Владивостока могут сами дополнить концепцию своими идеями. Наиболее удачные предложения войдут в техническое задание на разработку проектно-сметной документации. То есть они обязательно воплотятся.

Матросский сквер является одним из первых мест отдыха в городе - еще в конце XIX века здесь, на месте бывшего оврага, был разбит сад. Сегодня это зеленая зона, которая требует комплексного благоустройства. В ходе выездного совещания в конце минувшей недели глава Владивостока Олег Гуменюк поручил максимально ускорить подготовку и проведение этих работ. Реализация проекта будет проходить поэтапно.

Работы по благоустройству Матросского сквера начнутся в этом году. Фото: Анастасия Котлярова.

На территории Матросского сквера находится первый в городе памятник - экипажу шхуны «Крейсерок», который погиб в 1889 году в проливе Лаперуза, конвоируя браконьерскую шхуну. Неподалеку находится еще один памятник - морякам-катерникам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Оба монумента в сквере будут сохранены при любых вариантах реконструкции.

- Сквер, безусловно, необходимо сберечь, - уверена председатель Совета почетных граждан Приморского края и Владивостока Светлана Морозова. - Это уникальная общественная территория в самом сердце города, его визитная карточка. Сквер при правильном отношении к нему может стать прекрасным местом встреч, прогулок, туда обязательно пойдут туристы. Уверена, что реконструкция будет на пользу и самому скверу, и городу в целом.

Чтобы высказать свое мнение о том, каким быть Матросскому скверу во Владивостоке, достаточно прислать свои пожелания на электронный адрес skver@vlc.ru или оставить комментарий на страницах администрации города в соцсетях. Прием предложений продлится до 20 февраля 2020 года.

Справка «КП»

Матросский сквер во Владивостоке расположен на улице Светланской, 68 в районе остановки «ДВГТУ». Многие годы территория сквера принадлежала Министерству обороны, но в 2016 году была передана в муниципальную собственность. Его площадь составляет почти 1,4 гектара.