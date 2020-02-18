2020-02-18T08:38:28+03:00
Общество

Испытание метелью

Снегоуборочная техника во Владивостоке работает в круглосуточном режиме.
Михаил СМАГИН
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195 человек и более 100 единиц техники задействовала мэрия в уборке снега во Владивостоке. Фото: vlc.ru195 человек и более 100 единиц техники задействовала мэрия в уборке снега во Владивостоке. Фото: vlc.ru
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Владивосток прошел очередные испытания снегопадом, какого не видел давно. Снег начался в ночь на воскресенье и закончился только днем в понедельник, за это время в городе выпало 15 миллиметров, а это месячная норма. Сопровождался снегопад сильной метелью - на побережье скорость ветра достигала 20-25 метров в секунду.

И ДЕНЬ И НОЧЬ

Главное испытание ждало городские службы. Спецтехника выехала на дороги еще в ночь на воскресенье, дороги очищали и обрабатывали противогололедными материалами. Ночью работало 130 тракторов-щеток, машин с отвалами, автогрейдеров и машин для нанесения реагентов. Работы велись на основных дорогах, межквартальных проездах, подъездах к медучреждениям и другим социально-значимым объектам.

Фото: vlc.ru

Фото: vlc.ru

- Снег непрерывно шел целые сутки. И техника тоже работала в непрерывном режиме, - рассказал начальник отдела спутникового мониторинга муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Роман Рожков.

Утром шла пересменка водителей, и снова более 100 единиц техники выходило на уборку. Благодаря своевременным действиям дорожников все участки дорог во Владивостоке, кроме самого крутого спуска – на Капитана Шефнера, – оставались открытыми для движения во время снегопада.

Уже в понедельник дорожники приступили к вывозу складированного вдоль дорог в центре города снега.

Параллельно, вручную и с помощью малой коммунальной техники, началась уборка снега на лестницах, остановках, переходах, виадуках и тротуарах во всех районах города.

- 140 сотрудников СГТ вручную убирают снег, помощь им оказывают и 55 представителей коммерческих организаций, которые дополнительно привлечены для уборки снега на общегородских территориях, - сообщили в штабе при «СГТ».

Спецтехника работает на дорогах Владивостока в круглосуточном режиме. Фото: vlc.ru

Спецтехника работает на дорогах Владивостока в круглосуточном режиме. Фото: vlc.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

По закону, что к расчистке от снега пешеходных зон и прилегающих территорий обязаны присоединиться управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, организации и предприятия различных форм собственности.

Уже в понедельник на уборку снега на придомовых территориях вышли 1 131 сотрудник управляющих компаний и других подведомственных организаций. Крупные предприятия в уборке своих прилегающих территорий используют спецтехнику.

Как рассказали в городском управлении содержания жилого фонда, добросовестные управляющие компании заранее сделали необходимые запасы песко-соляной смеси, чтобы в случае непогоды иметь возможность посыпать ею придомовые дороги и тротуары. Помимо этого, организации обязаны иметь в своем распоряжении инвентарь для уборки снега и льда.

Также прилегающие территории должны убирать организации всех форм собственности. Сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждет наказание. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч, физическим – от 1 до 3 тысяч рублей.

Администрация Владивостока напоминает, что прилегающие территории должны быть очищены и обработаны противогололедными материалами максимально оперативно. Сброс и складирование снега на проезжей части запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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