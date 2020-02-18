2020-02-18T12:58:58+03:00
Дом. Семья

Приморские ученые добыли уникальные кадры первых секунд жизни новорожденных нерп

Кстати, совсем скоро мамы бросят малышей, чтобы те приспособились к самостоятельной жизни [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Пока они находятся рядом с мамой и набирают вес. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.Пока они находятся рядом с мамой и набирают вес. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.
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Уникальные кадры удалось заснять ученым Дальневосточного морского заповедника. Они стали свидетелями потрясающего события – рождения малышей ларги в естественных условиях. Получился почти фильм, в котором есть кадры самого рождения, первых минут жизни детенышей и первого кормления. Видео явно не для слабонервных, потому что концентрация мимими здесь предельно высока.

Заснять малышей удалось в морском заповеднике. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

Заснять малышей удалось в морском заповеднике. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

В самом заповеднике охотно рассказали о том, что огромное количество тюленей приплывает с залива Петра Великого на остров Римского-Корсакова в конце января. Цель у всех одна – ежегодно нерпы прибывают сюда, чтобы дать потомство. Период деторождения у них длится до конца апреля. Вторая половина февраля считается пиком рождаемся.

Рождение детенышей нерпы. .Видео: Дальневосточный морской заповедник.

- Возможность наблюдать за ларгами с помощью камер круглосуточного онлайн наблюдения у нас появилась с 2018 года. Это скрытое наблюдение за животными, поэтому мы получаем уникальную достоверную информацию, - рассказывает Игорь Катин, научный сотрудник Дальневосточного морского заповедника. - В этом году камеры зафиксировали первого новорожденного второго февраля 2020 года на острове Кентавр. 14 февраля впервые удалось снять сам процесс родов. Детеныш вышел «ластами» вперед (бывает, что выходит головой). Это были не самые легкие роды. В кадре видно, что на бельке осталась оболочка. Пуповина, обычно, разрывается сама.

Разве можно быть равнодушным после такого снимка? Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

Разве можно быть равнодушным после такого снимка? Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

Кормление белька на закате. .Видео: Дальневосточный морской заповедник.

Окно в мир животных показало, что спустя несколько дней белек уже кормится и набирает вес. Любопытный факт, что мама остается с малышом лишь на период вскармливания, а это примерно месяц. Потом все, пока, кормилица - привет, новая жизнь.

- Дальше все сложно: детеныш линяет и переходит к самостоятельному образу жизни. Контактирует ли он потом с самкой – достоверно неизвестно, - добавил ученый.

Белек в воде с мамой.Видео: Дальневосточный морской заповедник.

По информации пресс-службы Дальневосточного морского заповедника, сейчас на лежбище Кентавр 12 новорожденных малышей. Все они вскоре начнут самостоятельную взрослую жизнь, а пока рядом с мамой набирают вес на молоке.

Всего на Кентавре сейчас 12 бельков. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

Всего на Кентавре сейчас 12 бельков. Фото: Игорь Катин, камеры онлайн наблюдения Дальневосточного морского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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