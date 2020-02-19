2020-02-19T11:58:49+03:00
Общество

Олег Кожемяко рассказал, что в 80-ых годах своими руками строил птицефабрику в Приморье

С недавних пор предприятие восстановило работу после длительного простоя
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Губернатор съездил на птицефабрику в Приморье. Скрин с видео kozhemiako.olegГубернатор съездил на птицефабрику в Приморье. Скрин с видео kozhemiako.oleg
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Олег Кожемяко побывал на единственной в Приморье птицефабрике «Михайловский бройлер». До недавнего времени работа на ней простаивала – в 2015 году арестовали из-за бывшего руководителя. При этом предприятие являлось едва ли не единственным работодателем в поселке Заводской, отчего жители весьма нуждались в эксплуатации фермы.

В этом году на птицефабрике появилась жизнь, ну, или по-другому, новый инвестор - «АгроПтицы». После длительной паузы работа на предприятии наконец частично восстановилась, а в конце января приморская продукция уже появилась на прилавках магазинов. Сейчас на фабрике трудятся 235 человек, но арест все еще не снят, из-за чего производительность на ней значительно ниже, чем могла бы быть.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что съездил в поселок на птицефабрику, которую он, как оказалось, больше 30 лет назад строил своими руками.

- Эти корпуса Михайловской птицефабрики в 80-м году я, будучи в стройотряде, их и строил. Сейчас мы по новой их запускаем. На данном этапе она в год будет выпускать около пяти тысяч тонн мяса, хотя её производительность 25-30 тысяч тонн. Для реализации больших планов нужно увеличить штат до 1000 человек. Поэтому мы будем идти к тому, чтобы договариваться со следственным комитетом, прокуратурой и судами о снятии ареста. Создадим больше рабочих мест в поселке и обеспечим край качественным мясом птицы.

Олег Кожемяко опубликовал в своем инстаграме видео. Источник: kozhemiako.oleg.! другой источник

Напомним, птицефабрику арестовал Следственный комитет России из-за уголовного дела Игоря Борбота, экс-владельца «Михайловского бройлера». Борбота вместе с его партнером Харисом подозревают в хищении не менее 7,5 миллиардов рублей при строительстве судоверфи «Звезда». Считается, что в одной из его схем была задействована птицефабрика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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