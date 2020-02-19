2020-02-19T17:16:07+03:00
Общество

По собственному: мэр Артема покинул свой пост

Александр Авдеев досрочно сложил полномочия. ВРИО главы городского округа станет Вячеслав Квон
Милана СОКОЛ
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Мэр Артема ушел в отставку. Фото: artemokrug.ruМэр Артема ушел в отставку. Фото: artemokrug.ru
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Мэр Артемовского городского округа официально ушел в отставку 19 февраля. Как стало известно «Комсомолке», Александр Авдеев ранее написал заявление на увольнение по собственному желанию. Информацию уже подтвердил источник редакции в администрации Артема. Также стало известно, что временно исполняющим обязанности мэра будет известный в городе политик Вячеслав Квон.

Александр Авдеев возглавлял Артемовский городской округ с 2015 года, но срок для переизбрания еще не подошел. Что именно подтолкнуло градоначальника к увольнению, доподлинно не известно. По некоторым данным, недавно Авдеев встречался с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Поговаривают, что встреча прошла не лучшим образом для главы Артема. Якобы именно после этого мэр написал заявление «по собственному».

Что известно о ВРИО? Вячеслав Квон в 2016 году возглавил городской округ Спасск-Дальний. Также его пророчили в вице-мэры Находки, когда там был кризис власти. Но спасские депутаты отстояли его кандидатуру для своего города. Перед этим Квон работал в Думе Артемовского городского округа – с 2008 года. В 2012 Вячаслав Васильевич стал председателем Думы. Именно поэтому он так хорошо известен местному населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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