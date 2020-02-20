«Почетным гражданином города Владивостока» в этом году может стать известный приморский коллекционер произведений искусства

19 февраля правление Приморского краевого отделения Союза художников России приняло решение о выдвижении Александра Городнего кандидатом на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока». Это уже третья владивостокская организация, решившая в этом году выдвинуть персону приморского галериста на престижное звание.«Центр развития молодежного творчества в Приморском крае» и «Бюро творческих находок Владивостока» уже сдали в Думу города Владивостока необходимые документы для участия в конкурсе кандидатов.

Лишь пять лет назад Александр Иванович Городний был самым известным на Дальнем Востоке коллекционером произведений искусства. Собирать коллекцию он начал ещё в конце восьмидесятых годов прошлого века, когда у нескольких приморских художников и ценителей живописи возникла идея создать во Владивостоке Музей современного искусства. В собрание “АртЭтажа” вошли картины, скульптуры и арт-объекты знаменитых и не очень, известных и только начинающих владивостокских, приморских, дальневосточных и российских художников.

Все время своего существования коллекция была открыта для обозрения жителей и гостей города. Городний, не являясь предпринимателем, обладателем денежного состояния, высокопоставленным чиновником, почти тридцать лет был хранителем и преумножателем культурного сокровища, решая бесконечные проблемы, связанные с размещением и содержанием большого количества произведений искусства.

За годы своей подвижнической деятельности Александр Городний организовал и провел 446 групповых и персональных художественных выставок. Благодаря международной известности галериста более двадцати выставок владивостокских и приморских художников были проведены им за рубежом (Корея, Япония, Индия, США, Австралия, Италия, Голландия, Бельгия и другие страны).

В 2015 году Александр Городний безвозмездно передал всю свою коллекцию (1280 работ живописи, графики, фото, прикладного искусства) российских и зарубежных авторов, а также документальный архив и большую подборку литературы по искусству, городу Владивостоку для будущего городского Музея современного искусства. Теперь произведения, стоимость которых оценивается специалистами в несколько десятков миллионов рублей, находятся в муниципальной собственности.

Сам претендент на звание “Почётного гражданина Владивостока” на вопрос корреспондента “Комсомольской правды” ответил: “Если моё избрание поможет воплощению давней мечты - созданию во Владивостоке Музея современного искусства, буду рад”.

В этом году Дума города приняла решение о присвоении звания не одному, а сразу двум жителям Владивостока. Комиссия по присвоению звания почетного гражданина будет создана в течение ближайшего месяца.

Справка КП

Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодежного творчества в Приморском крае», начиная с 2015 года, реализовала в регионе целый ряд культурных проектов. Самые известные и масштабные из них – это всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (2015 г.), «Летний кубок КВН во Владивостоке» (2016 г.), Национальный конкурс «Краса студенчества России» (2017 г.).

«Бюро творческих находок Владивостока» уже восьмой год проводит во Владивостоке фотоконкурс «Look at Vladivostok» (в жюри которого входит и А. Городний) и издает к каждому Дню рождения города одноименный фотоальбом.

Приморское краевое отделение Союза художников России является региональным отделением всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

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