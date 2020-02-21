Михаил Грудинин: Не зря Дарькин говорил, что приморцы способны воевать в любых условиях

Радио «Комсомольская правда - Приморье» посетил в пятницу, 21 февраля, Михаил Грудинин, президент «ГИПРОГОР проект», эксперт в области градостроительства, а главное - руководитель работ «Проект планировки территории полуострова Саперный острова Русский для строительства объектов Саммита АТЭС 2012 и Дальневосточного Федерального университета». Мы повспоминали с ним, как это было, кто это все придумал и кому сказать спасибо за мост, университет и прочие радости.

- Михаил Юрьевич, какие минусы и плюсы вы видите во Владивостоке, если оценить его с точки зрения градостроителя?

- Я делю Владивосток на два периода. 1-й период - это 90-е, этот период безвременья и забытости Владивостока, преобладание островного менталитета Дальнего Востока. Когда приезжал сюда, встречал много людей, которые бывали в Китае, Корее, но при этом никогда не бывали в Москве или Питере.

После саммита АТЭС-2012 ситуация поменялась в корне. Был скепсис по поводу мостов Владивостока – построим мы их или нет. С того момента как раз и начинается второй период – период изменений. Аэропорт, аэроэкспресс, мосты, объездные дороги, инфраструктура, режим свободного порта Владивосток, территории опережающего развития и так далее. Правда пока еще сохраняется тенденция оттока населения из Дальнего Востока, но с развитием эта ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону.

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- Что для вас остров Русский?

- Остров Русский уникальное место. Тут и владивостокская крепость – самое сильное по состоянию на 1915 год фортификационное сооружение в мире. Уникальные бухты Аякс, Парис, Новик, Рында, Боярин, Воевода. Уникальные места для рекреации стали доступны приморцам. Вот еще мост через Новик построить, и будет еще больше материкового острова Русский. Понятно, что объект министерства обороны, и он еще будет развиваться десятилетия, но это та территория, которую нужно осваивать.

- Есть легенда, что объекты саммита хотели построить на Седанке, но потом над городом на вертолете полетал Герман Греф, ему очень понравился Русский остров, и решено было здесь строить объекты саммита АТЭС. Так ли это?

- Нет, конечно, это байка. Со строительством объектов связано несколько моментов. С точки зрения бизнеса и экономики, строительство объектов саммита и городской инфраструктуры было нецелесообразным. Но с точки зрения политики все иначе.

По большому счету проведение саммита на острове реанимировало Владивосток. Возведение инженерных сооружений, дорог, мостов, обустройство, налаживание логистики. Проведи мы саммит на Седанке, это событие бы никак не коснулось Владивостока. И это было политическое решение.

- Все ли получилось сделать из того, что тогда было задумано?

- Когда мы, проектировщики, узнали, что саммит будет на Русском, мы были против. Сроки, бюджеты… никакой логики не было. Скепсис мы преодолели только к 2012 году. Ну а затем появилось воодушевление. По большому счету, я считаю, что все получилось. Конечно, есть издержки, те же Хаятты.

- С какими проблемами можно столкнуться при благоустройстве Владивостока?

- Во-первых, нет культуры обустройства. Общественные пространства, парки, скверы, набережные – эти понятия появились здесь лишь несколько лет назад. Во-вторых, это колоссальное ограничение по земле. В-третьих, это те ограничения, которые коротко можно назвать министерством обороны.

Фактически, период строительства объектов саммита АТЭС – это период «войны» с минобороны за землю. И по большому счету эта ситуация актуальна и сейчас. Недаром бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин говорил, что приморцы, это люди, способные воевать в любых условиях. Ситуацию с министерством обороны надо решать на самом верхнем уровне. Владивосток нужно отдать владивостокцам, а землю на Русском нужно использовать на благо города.

Михаил Юрьевич Грудинин оказался во Владивостоке в роли спикера кадрово-образовательной программы подготовки управленческих кадров Master of Public Administration в ДВФУФото: Милана СОКОЛ

- Что дал саммит Владивостоку?

- Реанимировать Владивосток и провести саммит на острове Русском - это решение, что называется, из серии "мыслить столетиями". Все сети и коммуникации мы протащили через город на остров, и город начал жить по-другому. За одно событие для города было сделано больше, чем за десять лет.

Еще к таким решениям можно отнести создание Восточного экономического форума и введение режима Свободного порта Владивосток. Еще одно такое решение, правда, пока до конца не структурированное – это Дальневосточный гектар. Но можно смело сказать, что мы стали смотреть в будущее.

- Как считаете, ипотека под 2% подстегнет переселение на Дальний Восток и развитие строительства?

- Это, конечно, больший плюс, чем минус. Но это не единственное условие, благодаря которому люди должны ехать на Дальний Восток. Это лишь часть комплексной работы.

- Центр мировой экономики теперь не Европа, а Азиатско-Тихоокеанский регион. Но мы до сих пор живем на Дальнем Востоке. Может слово «Дальний» надо убрать?

- Надо убрать. Мне нравится слово Тихоокеанская Россия, это уникальный регион, и для меня он очень близок. Самое большое биологическое разнообразие России. Конечно, бывает холодно. Это уже классическая ситуация: широта крымская, долгота колымская. Но даже возьмите знаменитый корень жизни – женьшень. Он растет там, где может вобрать максимальную силу.

С этой точки зрения у дальневосточников особая энергетика. Это как чеченская энергетика, только вы более образованы и более культурны.