Лама Оле из-за коронавируса не приехал во Владивосток благословлять статую Будды

Трехметровую статую Будды установили во Владивостоке на Орлиной сопке. На церемонии открытия 21 февраля собрались гости со всей России, а также из Германии, США, Венгрии, Бразилии и других стран. Не было только самого важного для последователей буддизма человека - Лама Оле Нидала. Великий учитель не смог приехать и благословить статую из-за коронавируса. Но обо всем по порядку.

Гранитная статуя, весом 10 тонн, прибыла в приморскую столицу из Китая. На днях ее установили на сопке, прямо напротив буддийского центра (Державина, 3). Тогда же буддисты провели обряд: в лотос, на котором сидит Будда, заложили одну часть священных реликвий. Вторую часть поместили сегодня - в еще одно углубление, но уже на спине Будды. Что именно это за реликвии буддисты не сказали, а то «еще вандалы не разворуют».

Отверстие, в которое поместили священные реликвии, находится на спине БуддыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Обычно о том, что внутри мы стараемся не говорить из-за охотников за реликвиями. Но вообще туда закладывается что-то от великих учителей: части тела (волосы, ногти), одежды – все материальное и, конечно же, кладем рядом духовное - послания различные. Все, что мы возложили сегодня символизирует наш избыток: здоровья, счастья, благополучия, процветания, - рассказал президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров.

По словам буддиста, статую во Владивостоке последователи учения установили не для себя, а для счастья других.

- Практикующему буддисту статуя не нужна, он сам в себе ее несет. Но она поможет людям, не практикующим медитацию. Не подумайте, что мы хотим сделать всех людей буддистами, нет. Мы хотим, чтобы Владивосток был красивым и богатым городом, чтобы люди здесь жили хорошо и счастливо. Еще новая статуя Будды – это Амогасиддхи, он из Будд севера. Мы шутим, что нам Лама сказал поставить именно такую статую, чтобы не было глобального потепления во Владивостоке.

Люди рады установке статуиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ЗАГАДЫВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ

Загадывать желание у статуи можно как удобно (вслух, мысленно) и сколько угодно раз. Главное правило – желать не только для себя, но и для других. Будде кланяться не нужно, ну, разве что, если только уж очень захочется.

Больше 30 людей из разных стран и городов приехали во Владивосток на открытие статуи БуддыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Считается, что Будде нужно загадывать большие пожелания, которые принесут пользу всем людям и существам. Потому что если делать какие-то конкретные пожелания, то они могут исполниться не вовремя, когда ты уже этого не хочешь. А счастье для всех в мире никогда не будет лишним, - рассказывает Надежда Дубинина, пресс-секретарь МРО «Буддийский Центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью Владивостока».

КТО ТАКОЙ ЛАМА ОЛЕ НИДАЛ?

Лама Оле Нидал или, как его называют буддисты, Лама Оле считается основателем более 700 буддийских центров Алмазного Пути во всём мире, включая Владивосток. Два раза в год на протяжении 50 лет он совершает кругосветные путешествия и проповедует буддизм. Его ученики отслеживают маршрут и, когда могут, присоединяться.

Лама Оле планировал в 20-ых числах февраля добраться до Владивостока по Транссибирской магистрали и лично благословить статую, но из-за эпидемии коронавируса в Китае, поездку пришлось отменить.

Будда во Владивостоке исполняет желанияФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- За несколько недель до открытия мы узнали, что Лама Оле не приедет. Организаторы его тура опасались, что он не сможет улететь отсюда. И, к тому же, было непонятно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. На этом фоне проводить общественное мероприятие было не корректно, - делится Надежда Дубинина.

Зато последователи Лама Оле все-таки до Владивостока доехали - больше тридцати человек из Чехии, Польши, США, Америки, Бразилии, Венгрии. Американец Райан Сингер около четырех недель назад он прибыл в Москву на встречу со своим учителем, а сегодня вот оказался во Владивостоке, в котором всегда мечтал побывать.

Буддисты Райан Сингер и Екатерина Демидкова прибыли в Приморье издалекаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Я уже слышал, что во Владивостоке есть потрясающий буддистский центр и собирался приехать независимо от того – будут здесь ставить статую или нет. Это огромная удача, что все так совпало по времени. Люди в России очень добрые и с открытыми сердцами.

Хочется отметить, что у буддистов есть свои жизни, семьи и работа. Они не дают монашеских обетов, а в поездки отправляются, как правило, во время отпусков.