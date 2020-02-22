«Юному патриоту Родины» во Владивостоке стукнуло 50 лет

Корреспондент «КП» побывала в гостях у детского клуба «Юный патриот Родины». Сегодня, 22 февраля, он празднует свой полувековой юбилей. Как зародилась идея его создания и чем живут детские отряды сейчас, рассказала основательница клуба и его директор Галина Киселева.

САМОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО

Около 50 лет назад двадцатилетняя Галина Киселева пришла работать преподавателем в старый Дом пионеров во Владивостоке. Идея создать в нем свой клуб «Юный патриот Родины» появилась у нее не сама собой - ранее там был похожий кружок, но не пользовавшийся особым спросом. Сама Галина говорит, что у нее это военно-патриотическое еще из семьи пошло - один брат матери погиб под Сталинградом, другой в Польше, а третий пропал без вести.

- Видимо, из-за матери, и во мне, как в ее старшей дочери, это военно-патриотическое было.

Галина Киселева помнит всех своих воспитанниковФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Свой клуб Галина начала создавать с нуля, на одном вдохновении - ходила по воинским частям, собирала единомышленников.

- Благо у меня был опыт работы с детьми, я раньше вожатой в школе значилась. Местные мальчишки клуб быстро облюбовали – кто-то мечтал вырасти и стать моряком, кто-то пограничником. Город на Тихом океане все-таки должен охраняться. К тому же, в клуб настоящие офицеры приходили заниматься с детьми.

В итоге, как говорится, спрос родил предложение, в клубе стали появляться и отряды летчиков, и медиков.

- «Это было самое любимое место» - говорили мне ребята. И я вместе с ними, - вспоминает Галина Киселева. - Десять лет мы в подвале дома пионеров занимались. И здесь мы тоже, как я смеюсь, в подвале (клуб находится на нижнем этаже Дворца детского творчества – прим.ред). Хоть и подвал, но он нам очень дорог. Мы здесь спрятаны от всех проблем, а если они и возникают, то сами все решаем. И чем дальше, тем дружнее.

За свою историю детский клуб воспитал более 20 тысяч патриотов. По данным мэрии, даже сегодня около 500 бывших юноармейцев служат офицерами и контрактниками во всех родах войск России.

50 лет назад Галина Киселева пришла работать преподавателем в старый Дом пионеровФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ПАТРИОТИЗМ НЕ ВЫМИРАЕТ?

В клубе сегодня работают пять отрядов - «Морская пехота», «Пограничники», «Воздушно-десантные войска», «Летчики», «Гардемарины», а также ансамбль песни и пляски. Особым спросом по-прежнему пользуются первые два - в них больше всего мальчишек занимается.

Ребят, как говорит Галина, в клубе всегда было не пересчитать, впрочем, как и сейчас. Несмотря на то, что вот уже пару месяцев клуб соседствует с самим «Кванториумом», классы в «Юном патриоте» ломятся от количества детей.

- У нас есть преподаватель Наталья Ивановна. Так у нее язык подвешен, что она как пройдется по школам – у нас сразу завал. Столько желающих, что преподаватели разрываются. Единственная проблема - оборудование. У меня пистолетов и автоматов нормальных нет, все старье. Как бы мы ни чистили и ни мыли. Дворец по возможности нам помогает: форму оплачивает, палаши, - хотя бы что-то, но у них тоже денег нет. Администрация города помогает, но очень мало. У нас 250 человек занимается все-таки.

Оборудование в классах уже давно стало музейными экспонатамиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В 2011 году журналист-расследователь Наталья Островская выпустила материал «Юный патриот с протянутой рукой». За 9 лет в клубе, как говорит Галина, ничего не изменилось. И, скорее всего, он давно бы пошел бы по миру, если бы не многочисленные связи самого директора.

- За каждым отрядов закреплены воинские части, которые нам помогают, океанариум нам экскурсии бесплатные проводит - очень много людей хорошо относятся к тому, что мы делаем. Живем благодаря одной дружбе.

Даже в воскресенье, 23 февраля, клуб будет праздновать юбилей - 50 лет. И, по словам Галины, им практически весь праздник организует ансамбль Тихоокеанского флота. «Мои палочки-выручалочки»: любовно отзывается директор.

Удостоверения будут вручать детям выдавать на праздникеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Кстати, прийти поучаствовать в торжестве можно не только завтра в Доме офицеров флота, но и сегодня. В большом зале Дворца детского творчества по адресу: Океанский проспект, 43, ждут выпускников разных лет и их родителей. Начало праздника в 16 часов.

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ТАКОЕ «ПАТРИОТИЗМ»?

- Я не хочу говорить высокопарно, мол, патриотизм - это когда родину свою любишь, - делится Галина Киселева. - Нет. Настоящий патриотизм про другое. Патриот - тот кто семью свою любит и свой дом. Именно это мы и прививаем деткам у нас в клубе.

К слову, в прошлом году Галине Викторовне Киселевой присвоили имя Почетного гражданина Владивостока. Ранее у нее уже было не менее высокое звание - Заслуженный учитель России. Именно его педагог-Галина и по сей день считает самым дорогим.