2020-02-22T15:31:26+03:00
Общество

Владивосток попал в рейтинг самых красивых мест России

Мост на остров Русский вошел в топ-15 по версии Google [фото]
Милана СОКОЛ
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Русский мост признан одним из самых красивых. Фото: marikagermanikaРусский мост признан одним из самых красивых. Фото: marikagermanika
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В феврале сервис Google Карты отметил 15-летие. В честь юбилея компания составила рейтинг 15-ти завораживающих мест в разных уголках России. В почетный список попал и Владивосток. Мост, изображенный на российской купюре номиналом 2000 рублей, признан одним из самых красивых в стране.

Именно мост на Русский изображен на купюрах с 2017 года Фото: Милана СОКОЛ

Именно мост на Русский изображен на купюрах с 2017 годаФото: Милана СОКОЛ

Список лучших панорам на Google Картах возглавил Севкабель Порт в Санкт-Петербурге. Второй по красоте признана река Дон. Тройку победителей замыкают Шарташские каменные палатки, которые находятся в Екатеринбурге. Владивостокский мост расположился на почетной 11-ой позиции.

Строительство моста на остров Русский началось в 2008 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Объект сдали спустя 4 года. Он соединил островную часть с городом через пролив Босфор Восточный. Для строительства использовались ванты, изготовленные французской компанией. Они окрашены в цвета российского флага. Общая длина моста с подъездными дорогами – 3 километра 100 метров. Конструкции состоит из 11-ти пролетов, длина основного – 1104 квадратных метра.

Ванты воссоздают триколор Фото: Милана СОКОЛ

Ванты воссоздают триколорФото: Милана СОКОЛ

Русский мост считается одним из самых высоких в мире. Высота пилонов составляет 324 метра. Подмостовые габариты – 70 метров. Отличный вид на мост открывается не только в светлое время суток, но и ночью. Для него была разработана специальная архитектурная подсветка. Тем, кто еще не посетил красивейший объект приморской столицы, рекомендуем проехаться по вантовому мосту. Пешие прогулки, к слову, запрещены.

Пешие прогулки на мосту не предусмотрены Фото: Милана СОКОЛ

Пешие прогулки на мосту не предусмотреныФото: Милана СОКОЛ

Мост на Русский остров стал достопримечательностью Владивостока. Он является настоящей визитной карточкой города. Особо романтичные натуры называют его "арфой для океанских ветров".

ИСТОЧНИК KP.RU

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