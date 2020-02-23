2020-02-23T06:27:02+03:00
Происшествия

Страшное ДТП с участием такси во Владивостоке: госпитализированы четыре человека и ребенок с ушибом головного мозга

Пока не известно, был ли кто-то из водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения [фото]
Кристина ГРИН
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Водитель не справился с управлением и выехал на встречку.Водитель не справился с управлением и выехал на встречку.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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47-летний мужчина за рулем Тойота Приус двигался с улицы Постышева в сторону Магнитогорской. По дороге водитель не справился с управлением и на Русской улице выехал на встречную полосу движения. В итоге машина врезалась в Тойоту Ист. Обойтись без пострадавших, к сожалению, не удалось. Травмы различной степени тяжести в аварии получили пять человек.

На момент происшествия в салоне Приуса находились три пассажира, среди которых 9-летний ребенок, его госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга. Вместе с ним в иномарке была мама – у нее диагностировали ушиб грудной клетки. У еще одного пассажира – 45-летней женщины тоже исследовали травму головного мозга. В большей степени пострадал водитель, его увезли сразу в реанимационное отделение.

В результате ДТП пострадали пять человек. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В результате ДТП пострадали пять человек.Фото: УМВД России по Приморскому краю

За помощью к медикам обратился и 20-летний пассажир Тойоты Ист. У парня также ушиб головного мозга.

- В результате проверки инспекторы ДПС установили, что водитель Приуса в 2019 году был лишен права управления транспортным средством, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В медицинском учреждении у мужчины взята кровь для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ведомстве отмечают, что по факту ДТП уже проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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