Страшное ДТП с участием такси во Владивостоке: госпитализированы четыре человека и ребенок с ушибом головного мозга

47-летний мужчина за рулем Тойота Приус двигался с улицы Постышева в сторону Магнитогорской. По дороге водитель не справился с управлением и на Русской улице выехал на встречную полосу движения. В итоге машина врезалась в Тойоту Ист. Обойтись без пострадавших, к сожалению, не удалось. Травмы различной степени тяжести в аварии получили пять человек.

На момент происшествия в салоне Приуса находились три пассажира, среди которых 9-летний ребенок, его госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга. Вместе с ним в иномарке была мама – у нее диагностировали ушиб грудной клетки. У еще одного пассажира – 45-летней женщины тоже исследовали травму головного мозга. В большей степени пострадал водитель, его увезли сразу в реанимационное отделение.

В результате ДТП пострадали пять человек.Фото: УМВД России по Приморскому краю

За помощью к медикам обратился и 20-летний пассажир Тойоты Ист. У парня также ушиб головного мозга.

- В результате проверки инспекторы ДПС установили, что водитель Приуса в 2019 году был лишен права управления транспортным средством, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В медицинском учреждении у мужчины взята кровь для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Фото: УМВД России по Приморскому краю

В ведомстве отмечают, что по факту ДТП уже проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.