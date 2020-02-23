«Занимали очереди с пяти утра, чтобы купить знаменитую «птичку»: губернатор Приморья поздравил с 86-летием создателя легендарного бренда

22 февраля кондитер Анна Чулкова отпраздновала свой 86-ой день рождения. Мастер, создавшая «Птичье молоко», отдала 45 лет своей жизни любимому сладкому делу, ее вклад необъятно велик. Даже после того, как Анна ушла на пенсию, работники фабрики консультировались с наставником и приглашали на запуск глазированной линии.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, поздравить кондитера поспешили Олег Кожемяко вместе с супругой Ириной. Они подарили Анне самовар. В теплой обстановке за чашкой чая глава Приморья поделился воспоминаниями студенческих времен, когда он вместе с друзьями искал рецепт легендарного торта.

- Бренд «Птичье молоко» сейчас известен не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране. Его покупают иностранцы, раньше занимали очереди с пяти утра, чтобы купить знаменитую «птичку», – сказал Олег Кожемяко.

В этом году внуки подарили кондитеру путевку в санаторий «Амурский залив».

Напомним, что Анна Чулкова создала рецепт «Птичьего молока» в далеком 1967 году. Лакомство оказалось настолько необычным, что предприятия не смогли отказаться от производства. Анна также является создателем других шоколадных марок, среди которых: торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог».