«Это тяжелая утрата для всех нас»: на Камчатке трагически оборвалась жизнь известной в Приморье журналистки

Трагедия случилась сегодня, 23 февраля, на Камчатке. Трагически ушла из жизни известная на Дальнем Востоке журналистка Мария Нестребенко. По предварительной информации, она разбилась на снегоходе на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова, когда транспортное средство врезалось в дерево. Вместе с Марией в ДТП попала ее коллега Лейсан Латыпова, которая сейчас находится в реанимации.

Жизнь Марии Нестребенко оборвалась на 30 году жизни. Талантливый журналист успела поработать в нескольких регионах Дальнего Востока, среди которых: Хабаровский и Приморский края. Мария проявила себя и заграницей, жила в Юго-Восточной Азии и снимала там репортажи. В последние полгода своей жизни она работала редактором информационного агентства «Камчатка». Коллеги разметили информацию о ее скоропостижной смерти и поделились воспоминаниями, связанными с ней.

- Ее опыт, редакторское чутье, профессионализм помогли вывести телевизионные выпуски новостей ИА «Камчатка» на новый уровень. Жизнерадостный, обаятельный, умный человек, она обладала даром убеждения, чутьем на новости, способностью найти интересное в том, что жителям Камчатки кажется привычным. Маша много занималась спортом, вела активный образ жизни. Всего за несколько месяцев Мария Нетребенко смогла завоевать уважение не только своих коллег, но и многих камчатцев. Это тяжелая утрата для всех нас, - отмечают в агентстве «Камчатка».

Редакция «Комсомольская правда - Владивосток» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Марии.