Из-за аномальной погоды в Приморье зацвела верба

Аномально теплая погода вызвала в национальном парке «Земля леопарда» цветение вербы. Подобную картину в Приморье, как правило, можно наблюдать с марта по май, но в этом году весна нагрянула несколько раньше - температура воздуха в последние дни была на 5 градусов выше нормы.

Специалисты нацпарка рассказали, что заметили цветение во время полевых работ.

- И хотя среди деревьев еще лежит свежевыпавший зимний снег, первые вестники весны уже показались среди заснеженных полянок. Сейчас ивы, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока еще серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы.

Эксперты также отметили, что ранняя оттепель негативно не повлияет на жизнь диких животных, а вслед за цветением в крае может начать зеленеть трава.

- Вслед за цветением ив и дальнейшим таянием снега к лучам солнца потянутся и первые ростки зеленой травы. Вскоре из общей пока еще серо-коричневой гаммы в лесу будут ярко выделяться первоцветы, такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками, - рассказали представители пресс-службы нацпарка.