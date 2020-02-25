С корабля на карантин: жителей Приморья с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess изолировали

Стало известно о том, что на борту лайнера Diamond Princess, на котором зарегистрировали почти 700 туристов с коронавирусом, находились шесть жителей Приморья. 23 февраля их вместе с еще одним россиянином привезли во Владивосток после двухнедельного карантина на борту «Бриллиантовой принцессы».

Как отмечает пресс-служба правительства Приморья, сейчас они находятся под пристальным наблюдением врачей и специалистов регионального Роспотребнадзора. У россиян взяли анализы на наличие коронавируса. Отмечается, что ни у кого их признаков заболевания не зарегистрировано. Нет ни высокой температуры, ни жалоб на плохое самочувствие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Стоит сказать о том, что россияне уже успели побывать на карантине в Японии, но есть необходимость перестраховаться. Повторный карантин во Владивостоке – всего лишь мера профилактики, связанная с тем, что туристы - «контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/762511" frameborder="0"></iframe> Восемь граждан РФ с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Казани.Президента Республики Татарстан Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что данное медучреждение соответствует всем требованиям для того, чтобы оказать пациентам необходимое лечение в случае выявления признаков инфекции, вызванной коронавирусом

Как сообщают в министерстве здравоохранения региона, приморцы с «Бриллиантовой принцессы» находятся в больнице Рыбаков. Доступ к ним строго запрещен. Сейчас с ними работают эпидемиологи краевого отделения Роспотребнадзора. Биоматериалы россиян вскоре отправят на исследование в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761626" frameborder="0"></iframe> На «Бриллиантовой принцессе» продолжают заражаться люди.На фешенебельном круизном лайнере уже более 450 зараженных китайским коронавирусом

Напомним, что на «чумном корабле» находились больше 3,5 тысячи пассажиров. Накануне в больнице Японии умер еще четвертый человек с круизного лайнера Diamond Princess. По информации на 25 февраля, коронавирус подтвержден у 19 851 человека. 691 из них – это пассажиры «Бриллиантовой принцессы».

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